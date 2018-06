Pourquoi les orages ont-ils été si fréquents ces derniers jours?

Un scénario on ne peut plus répétitif. Les ingrédients de la météo des derniers jours: un mélange de chaleur, de soleil, de nuages menaçants et d'averses orageuses parfois si intenses qu'elles dégénèrent en coulées de boue et en inondations. La faute au marais barométrique Ce qui a favorisé la situation météorologique des derniers jours, c'est l'absence d'interaction directe avec les systèmes de haute ou de basse pression. Pour faire simple, la Belgique s'est retrouvée trop éloignée de l'anticyclone qui a établi ses quartiers au Nord-Ouest de la Russie et sur la Scandinavie; trop éloignée aussi des dépressions qui se sont succédées au large la péninsule Ibérique. Dans ce contexte, que les météorologues appellent un marais barométrique, les variations de pression atmosphérique sont très faibles, du coup le vent est peu présent. Ce contexte peu changeant représente la situation idéale pour le développement de nuages d'orage. Les nuages prennent de l'ampleur, dégénèrent en averses éventuellement orageuses sans être contrariés dans leur formation et sans être poussés plus loin par le vent trop peu présent. C'est ce qui explique aussi le caractère très localisé des précipitations.

Une alimentation en chaleur et en humidité Les dépressions circulant au large de la péninsule Ibérique et la présence de l'anticyclone sur le Nord-Est de l'Europe ont créé une situation atmosphérique favorisant un apport d'air chaud en provenance du sud mais également la circulation d'humidité. Chaleur et humidité, les deux ingrédients indispensables pour alimenter les orages. Bonne nouvelle pour ces prochains jours, l'apport d'humidité sera moindre. Le temps sera donc moins sujets aux averses et aux orages.

Un anticyclone sur la Russie et des dépressions circulant au large de la péninsule Ibérique ont favorisé des courants chauds et humides remontant de la Méditerranée sur nos régions. - © Tous droits réservés

L'influence du réchauffement climatique Peut-on établir un lien entre ces phénomènes orageux persistants et le réchauffement climatique? Il est toujours très délicat de comparer une situation météo particulière qui peut dépendre tout simplement des aléas de la situation atmosphérique générale. Sur le plan théorique, le réchauffement qui engendre la présence d'air plus chaud et plus humide (du fait de l'évaporation plus intense), devrait fournir des conditions plus propices aux développement d'orages. Mais selon Sébastien Doutreloup, climatologue à l'Université de Liège, il n'y a pas forcément plus d'orages que par le passé. Il précise que la tendance est même inverse sur les trente dernières années. Depuis les années 80, il y a, selon lui, une tendance à la baisse. Par contre, le scientifique explique que le dérèglement du climat devrait favoriser la stagnation d'une situation météo. La dynamique atmosphérique est plus lente au changement, ce qui favorise la persistance d'un même type de temps plus longtemps au même endroit. C'est valable pour les marais barométrique (que nous connaissons actuellement) mais aussi pour les périodes de sécheresses par exemple. Tout cela à cause d'un affaiblissement du courant jet lié directement au réchauffement climatique. Le courant jet est un ruban de vent rapide d'altitude qui sépare les masses d'air de caractéristiques différentes. L'affaiblissement de ce courant d'air pourrait empêcher de passer aussi rapidement que par le passé d'une situation météo à l'autre.