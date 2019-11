"L'âge le plus représenté est de 29 ans": pourquoi les jeunes ont-ils investi dans NewB ?

NewB avait jusque jeudi minuit pour réunir les 30 millions d'euros nécessaire à l'obtention de sa licence bancaire. Et le président de NewB, Bernard Bayot, annonçait en fin d'après-midi que le pari était réussi, puisque la somme voulue avait été récoltée dans les temps. Au total, "plus de 55.000 personnes ont répondu à l'appel, a précisé Tom Olinger qui y voit un "vrai succès populaire, notamment chez les jeunes. L'âge le plus représenté est de 29 ans.". Mais, qu'est-ce-qui a poussé ces jeunes adultes à investir dans NewB?

Pour lui, investir dans NewB, c'est également envoyer un message fort au monde politique, et au monde de la finance également. "C'est dire qu'il faut faire les choses différemment. Avec NewB, j'ai aussi le même droit de regard sur ce qui est fait avec mon argent que celles et ceux qui ont investi 400.000 euros dans NewB. C'est super, et c'est super que les citoyens n'attendent pas que le monde de la finance change. Le message de NewB, c'est de dire "si on prend les choses en main, les lignes bougeront. C'est dire "si vous ne faites pas les choses en profondeur, on le fera". Pour moi, c'est un investissement sur l'avenir, et je suis prêt à payer pour avoir une banque qui cadre avec mes valeurs".

Avec sa femme, Olivier a investi une centaine d'euros dans NewB. S'il a pris des parts pour lui, et aussi sa filleule, c'est, car il croit en les valeurs incarnées par cette coopérative. "On voit encore les dérives du monde de la finance actuel. On remarque encore les effets de la crise de 2008. Dans notre quotidien, on essaye avec ma femme de mettre en place des actions qui sont en phase avec nos valeurs (environnement...), et si l'argent que je place dans une banque classique sert à financer des choses qui sont contraires à nos valeurs, ça ne va pas. Si j'ai investi dans NewB, c'est, premièrement, parce que je veux que mon épargne puisse être utilisée pour financer des projets porteurs de sens.

Maximilien avait un peu d'argent de côté, et a choisi de l'employer pour aider NewB à avoir sa licence. Un investissement conséquent, puisqu'il s'élève à 400 euros, et qui en vaut vraiment la peine, pour ce jeune étudiant. "NewB correspond aux valeurs en lesquelles je crois. En outre, le fait qu'ils aient choisi de ne pas investir l'argent reçu dans la valorisation des énergies fossiles, m'a convaincu. NewB s'est également engagé à être transparent sur les projets qui seront financés avec notre argent. On sait ce qu'on fera avec nos sous, et c'est aussi ce qui m'a séduit," confie Maximilien.

Stéphane Préat,30 ans, professeur de français langue étrangère

Stéphane Préat, coopérateur à NewB - © Stéphane Préat

Stéphane a versé 60 euros de sa poche dans NewB. Et si il a investi dans NewB, c'est parce qu'elle se veut différente des banques traditionnelles. "On est dans un système où on se fout un peu de nous. Or, on veut que ça s'améliore. Les grandes banques disent vouloir financer des projets écologiques, mais ce n'est pas le cas. Il faut donc trouver des alternatives. Et NewB en est une. Aujourd'hui, beaucoup de grosses entreprises pharmaceutiques, ou pétrolières disent être "green". Or, on découvre, dans la presse quelques jours après, que ce n'est pas le cas. Or, ce sont dans ces entreprises-là que les grandes banques investissent, car elles ont de l'argent. Et, elles disent non aux petites coopératives qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce que les grandes banques ne savent pas si ça leur rapportera de l'argent. Avec NewB, on a au moins une banque dont l'objectif est d'investir dans des projets innovants. Je me suis dit aussi que c'était une banque qui allait peut-être lancer quelque chose, et inspirer d'autres à faire de même", témoigne-t-il.

Et s'il n'a pas versé une somme plus élevée que 60 euros, c'est parce qu'il conserve néanmoins certaines craintes par rapport à la coopérative. "J'ai versé plus que les 20 euros de base, car c'est un projet qui me tient à coeur, mais qu'est ce qu'on va servir derrière aussi? Je suis encore un peu méfiant, mais j'espère qu'il en ressortira quelque chose de positif."