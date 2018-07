Pourquoi les élèves wallons choisissent-ils moins le néerlandais comme 1re langue étrangère?

Les statistiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont parlantes : le nombre d'élèves wallons en première secondaire à choisir le néerlandais comme première langue étrangère ne cesse de diminuer. D'où vient cette tendance et est-elle irréversible ?

Les différentes régions du pays ne sont pas égales dans le choix de la première langue étrangère. En Flandre, les étudiants doivent prendre le français comme première langue étrangère. À Bruxelles, c’est l’inverse : les élèves inscrits dans un établissement francophone doivent opter pour le néerlandais. Les élèves wallons ont quant à eux le choix entre l’anglais, le néerlandais ou l’allemand.

Et la liberté de choix a des conséquences en Wallonie. En 2005, près d'un élève wallon sur deux apprenait d'abord le néerlandais en première secondaire. Douze ans plus tard, ce chiffre a baissé de 13 %. Le 1er octobre 2017, un peu plus d'un Wallon sur trois ont opté pour la langue de Vondel.