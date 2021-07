Pourquoi les contaminations ont explosé aux Pays-Bas, en France, en Espagne, et pas chez nous: à cause des nightclubs?

L’épidémie de coronavirus continue à progresser en Belgique. C’était attendu avec la propagation d’un variant delta encore plus contagieux que le précédent, et des rassemblements un peu plus nombreux. Si les chiffres sont quasiment tous en augmentation, ils sont toutefois loin d’exploser comme c’est ou ça a été le cas chez de nombreux voisins (Royaume-Uni, Pays-Bas, , France, Espagne, Portugal…) : la hausse des cas, qui a culminé à +85% la semaine dernière se stabilise à un niveau proche de la hausse des tests ( +20% pour les cas, + 16% pour les tests).

A l’inverse, le nombre de cas a connu des hausses sur une semaine de 160% en Espagne, 200% en France, et plus de 500% aux Pays-Bas : comment expliquer que ce phénomène ne se soit pas reproduit chez nous ? Une des hypothèses retenues par les autorités et certains experts est celle de l’ouverture des boîtes de nuit.

"On sait où l’on se contamine. Le pic aux Pays-Bas et en Allemagne du Nord, c’est lié aux boîtes de nuit. Les clusters sont venus de là" a ainsi exprimé jeudi le président du Conseil scientifique français Jean-François Delfraissy devant la commission des lois du Sénat. Et un examen attentif de la chronologie tendrait à lui donner raison :