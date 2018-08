Pourquoi les Canadair larguent-ils parfois de l'eau rouge?

Les incendies font rages cet été à travers le monde, la Californie combat le plus violent incendie de son histoire qui a déjà ravagé 115.000 hectares de terrain, la Grèce cherche encore des réponses sur les incendies qui l'ont touchée ces 23 et 24 juillet, le Portugal affronte encore les flammes d'un incendie qui fait rage dans le sud du pays.

Face aux flammes qui consument les forêts, source inépuisable pour le feu, les pompiers ne disposent que de faibles moyens pour combattre la puissante nature. Depuis près de 25 ans, d'étranges avions sillonnent le ciel pour combattre les flammes, les Canadair.

6000 litres en 10 secondes

Aujourd'hui encore, ces machines volantes remplies d'eau sont un allié incontournable pour les pompiers. Volant à ras des lacs, des mers et des cours d'eau pour recharger deux réservoirs de 3000 litres chacun en à peine quelques secondes, les avions repartent ensuite aussitôt pour déverser ces tonnes d'eau sur les incendies.

Tantôt claire, tantôt trouble, l'eau des Canadair est parfois rouge comme la terre battue des terrains de tennis. Ce n'est ni le fond des lacs, ni le sang des poissons, il s'agit en réalité d'un additif ajouté à l'eau qui a des propriétés retardantes pour les incendies. Un volume de retardant pour quatre volume d'eau, précisément.

Retarder l'embrasement des végétaux

Cet agent retardateur a pour effet d'augmenter le degré de pyrolyse des végétaux, autrement dit, la température à laquelle ils s'embrasent. Plutôt que de brûler à 400 degrés, ceux-ci ne se décomposeront qu'à 750 degrés. Cet avantage non négligeable permet aux pompiers de gagner un temps considérable. De plus, il permet aux végétaux de charbonner plus vite, c'est-à-dire que leur combustion émettra moins d'essences inflammables.

Dans la composition de ce produit, on retrouve du polyphosphate d'aluminium aussi utilisé dans les engrais utilisés par les agriculteurs. La couleur rouge, on la doit à la présence d'oxyde de fer, mélangé à l'additif pour que les pilotes de Canadair puissent se repérer plus aisément dans les zones où ils ont déjà largué leur lest.