Pourquoi les Belges respectent-ils moins le confinement? Voici ce que révèle l'enquête Sciensano

Malgré les appels répétés des autorités, les Belges sont de moins en moins à respecter à la lettre les mesures pour endiguer le coronavirus. C’est l’une des nombreuses conclusions qui ressort de la deuxième enquête du centre fédéral de recherche Sciensano.

"Je reste prudent", "je n’appartiens pas à un groupe à risque"… Voici les excuses les plus utilisées par ceux qui ne respectent pas les règles de confinement. Même si les Belges se sentent suffisamment informés sur le COVID-19 et les mesures de protection en vigueur, ils seraient de plus en plus à ne pas respecter strictement les mesures de distanciation sociale et de confinement imposées par le gouvernement.

Entre la première et la deuxième enquête, on note une augmentation de la proportion de personnes qui disent ne pas respecter strictement les mesures de distanciation physique (de 10% à 12%) et les mesures de confinement (de 5% à 7%). Parmi les personnes qui ont rapporté lors de la deuxième enquête ne pas respecter strictement les mesures, plus de la moitié (53%) ont évoqué comme raison qu’ils étaient prudents et que cela ne devrait donc pas poser de problème.