Pourquoi les animaux sont-ils en panique lors des feux d'artifice?

Vous serez sûrement nombreux ce soir à vouloir illuminer le ciel avec un feu d'artifice à l'occasion du nouvel an. Un régal pour les yeux qui peut devenir un vrai cauchemar pour les animaux. De nombreux cabinets vétérinaires attirent l'attention de leurs clients sur ce problème.

Un chien a été victime d'une crise de panique pendant un feu d'artifice. À son retour, son propriétaire témoigne : "On voit qu'il a mordu la porte. Il y a des morsures importantes dans le bois. Il a mordu la clinche. Pour faire ce qu'il a fait, cela a du prendre un certain temps. Il a eu la frousse de sa vie. J'ignorais jusque-là que les animaux avaient tellement peur des feux d'artifice."

Ce comportement n'étonne pas Sophie Ruyssen, vétérinaire à Namur : les animaux n'ont jamais l'occasion pendant toute l'année de s'habituer aux feux d'artifice. Selon elle, ils interprètent les détonations et les flashs lumineux comme des menaces à leur survie : "C'est un comportement que l'on retrouve assez régulièrement chez nos animaux de compagnie. Ils sont confrontés à un élément stressant qui est sporadique et qui est d'une intensité assez élevée. La plupart du temps, ce sont des animaux qui sont confinés dans une pièce ou maison. Le niveau de stress est tel qu'il y a un mouvement de panique qui s'installe."

S'il ne s'enfuie pas, l'animal peut aussi rester immobile, pétrifié par la peur. Pour éviter ces crises de panique, le mieux est de rester avec eux le soir du réveillon.

Et de son côté, l'association de défense des animaux invite les pouvoirs publics et les particuliers à privilégier les feux d'artifices dits "à bruit contenu" qui permettraient de réduire de moitié le volume sonore. Pour les cas les plus extrêmes, des tranquillisants pourraient être administrés.

Si vous habitez en Flandre ou à Bruxelles, il est tout simplement interdit de déclencher des feux d'artifices dans votre jardin ou dans la rue. En Wallonie, la règle varie d'une commune à l'autre.