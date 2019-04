Pourquoi les abeilles de Notre-Dame ont-elles survécu ?

Elles étaient près de 200.000 à habiter les ruches des toits de Notre-Dame. Il y a une semaine, l'incendie qui devait ravager les structures de la cathédrale avait fait craindre le pire aux apiculteurs qui en prennent soin depuis plus de six ans. Fort heureusement, des images satellites avaient permis d'identifier des mouvements autour des ruches. Les abeilles n'ont pas péri. Seule inquiétude : combien sont-elles encore aujourd'hui à l'intérieur des trois ruches ?

Les ruches de Notre-Dame ont été préservées des chaleurs intenses de l'incendie - © MARTIN BUREAU - AFP

La disposition des ruches sur les hauteurs de Notre-Dame permet d'abord d'expliquer le miracle. Les abeilles n'étaient pas au cœur du brasier.

Les trois ruches étaient en fait posées sur la sacristie de la cathédrale, soit à l'extrême sud du bâtiment, une trentaine de mètres en-dessous du toit qui a pris feu. On peut logiquement penser que la chaleur intense de l'incendie ne les a pas atteints, même si les abeilles n'y ont sans doute pas totalement échappé. Mais en cas de chaleur intense, les ruches n'auraient pas résisté. Une chaleur supérieure à 63 degrés auraient fait fondre la cire des ruches. En engluant les abeilles, l'ensemble de la population aurait été exterminée. Un cas de figure qui ne s'est donc pas produit.

La localisation des abeilles relativement épargnées par les flammes ne permet pas uniquement d'expliquer leur survie. Les dégagements de fumée ont également joué un rôle. "Quand elles sont prises dans un nuage de fumée, les abeilles développent un comportement très intuitif", explique Nicolas Geant, l'apiculteur qui, à l'époque, s'était occupé de l'installation des ruches sur Notre-Dame. "Dans ce cas précis, lorsque les fumées les ont atteintes, elles se sont gorgées de miel, ce qui les a rendues très calmes."

En fait, l'enfumage des abeilles est une technique très connue des apiculteurs, lorsqu'ils procèdent notamment à l'inspection des ruches. Les abeilles perçoivent la fumée comme une menace et elles déclenchent un instinct de survie. Elles se gorgent de miel, pour anticiper un départ. D'ordinaire, alors que les abeilles piquent les intrus qui pénètrent leur territoire, l'enfumage les rend plus calmes, l'ensemble des abeilles se contentent de s'agglutiner autour de la reine pour la protéger. "Je suppose que lorsqu'elles ont perçu les premiers dégagements de fumée, elles ont adopté ce comportement, en plus d'être endormies par le CO2", poursuit Nicolas Geant. "Même si elles n'ont pas été en contact direct avec les fumées et les flammes, elles ont assuré leur protection."