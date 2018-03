Pourquoi le Roi et la Reine étaient-ils absents des commémorations du 22 mars?

Ce jeudi, plusieurs commémorations ont eu lieu afin de rendre hommage aux victimes des attentats du 22 mars. Beaucoup se sont étonnés de l'absence du couple royal durant ces hommages. Si le roi Philippe et la reine Mathilde n'étaient effectivement pas présents, le Palais l'explique et le justifie.

Le Roi et la Reine ont rendu visite la veille à la dernière victime encore hospitalisée à l'hôpital Erasme. Karen Northshield, soignée depuis deux ans, a encore de graves séquelles à la tête et au pied. Le Roi lui avait déjà rendu visite trois jours après les attentats, mais elle ne s’en souvenait pas. La jeune femme était, à l'époque, plongée dans un coma profond.

Des hommages malgré tout

Le Palais a également précisé que le roi Philippe avait reçu ou visité chacune des victimes des attentats qui ont secoué Bruxelles il y a deux ans. En ce qui concerne les commémorations de ce jeudi, la Reine était en déplacement à Anvers mais a veillé à faire respecter une minute de silence en hommage aux victimes des attentats.

Le Roi, quant à lui, était à Bruxelles à l’International Press Center pour un rassemblement de 1200 maires et bourgmestres de grandes villes. L'ancien maire de New-York, Michael Bloomberg, a d'ailleurs tenu à offrir une bouture d'un arbre qui se trouvait au pied des tours jumelles du World Trade Center et qui a miraculeusement survécu et refleuri après les attentats les plus meurtriers de l'histoire des Etats-Unis.