Pourquoi le printemps tombe le 20 mars cette année ?

Le chant des oiseaux et l’apparition des bourgeons nous annoncent souvent l’arrivée de la saison printanière. Pour les astronomes, l’équinoxe de mars sert de référence dans les calendriers. Une date officielle qui diffère du côté des météorologues.

La Terre, un jour d'équinoxe © Meteosat Image ctsy. Univ. of Dundee in Scotland Deux fois par an, la durée de la journée est parfaitement égale à celle de la nuit. Ce sont les équinoxes de printemps et d’automne. Ils déterminent les dates officielles du début de ces deux périodes. L’équinoxe de mars ou de printemps marque en fait le commencement de la saison et la fin de l’hiver.

"Ça peut être le 20, le 21, le 22, … Cela s’explique par le fait que la durée d’une année n’est pas exactement de 365 jours mais de 365 jours et un quart. Ça donne donc des petites fluctuations dans les dates du début du printemps mais cette année, c’est le 20 mars", précise Francesco Lo Bue, physicien à l’UMons.

Astronomiquement, l’axe séparant la nuit et le jour est perpendiculaire à l’équateur. Cette ligne est parallèle à tous les méridiens. Le soleil se trouve dès lors au zénith et ses rayons sont à angle droit de la terre. Si vous êtes à l’Equateur un jour d’équinoxe, aucune chance d’apercevoir alors une ombre se dessiner sur le sol puisque le soleil est tout en haut dans le ciel.

4 images Explication des changements astronomiques que sont les équinoxes (printemps/automne) et les solstices (été/hiver) © Calendrier-lunaire

"Quand on dépasse l’équinoxe de printemps, les jours rallongent pour arriver à un maximum, le 21 juin, date du solstice d’été avec 16h de jour et 8h de nuit. En septembre a lieu l’équinoxe d’automne avec un nouvel équilibre. La machine s’inverse ensuite et les jours deviennent de plus en plus courts pour arriver le 21 décembre au solstice d’hiver avec 8h de jour et 16h de nuit", explique le physicien.

Un lien avec la hausse des températures ?

Même si le début et la fin des quatre saisons sont moins délimités qu’auparavant, il n’y a aucun rapport avec le réchauffement climatique et les conditions météorologiques élevées. "Ce sont les mouvements de la planète autour du soleil qui déclenchent le phénomène. C’est une mécanique. C’est vraiment le rythme jour/nuit qui est derrière les saisons. Le fait qu’il fasse anormalement chaud ou froid, c’est autre chose", ajoute Francesco Lo Bue. Il ne faut donc pas confondre avec les problèmes de climat. C’est surtout un phénomène astronomique qui s’accompagne en effet de variations thermiques.

Une notion connue depuis la nuit des temps

Depuis des milliers d’années, les anciens ont construit des systèmes pour expliquer ces changements. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l’astronome et mathématicien Ératosthène est parvenu à calculer l’inclinaison de l’axe de la terre. L’astronome Hipparque de Nicée découvre au IIe siècle après J.-C. le concept d’équinoxe. "Les Grecs et les Romains avaient également des mythes pour représenter la succession des saisons. Il fallait expliquer pourquoi à un moment donné, la nature s’éveillait ou s’endormait", ajoute le physicien.

Médaillon exposé au British Museum illustrant Perséphone en compagnie d'Hadès © Marie-Lan Nguyen L’histoire de Perséphone est sans doute la plus populaire. Fille de Zeus et de Déméter, elle épouse contre son gré le dieu Hadès qui la retient prisonnière dans le monde des Enfers. En vue de récupérer sa fille, Déméter, déesse des moissons, cesse de faire fructifier la terre. Un compromis est trouvé entre Zeus, Hadès et Déméter : Perséphone doit passer 6 mois dans le monde des Enfers et six mois sur Terre.

"Quand la déesse des moissons est désespérée de ne plus voir sa fille, elle ne travaille plus. La nature meurt. C’est le début de l’automne et de l’hiver. Et puis quand Perséphone revient sur Terre et retrouve sa mère, la nature fleurit", complète Francesco Lo Bue. Pour lui, ce sont des périodes importantes car il y a derrière un côté pratique. "On sait quand on doit commencer à semer, à récolter,…Ce sont des moments clés dans le calendrier des humains", commente-t-il.

Une saison déjà bien entamée pour les météorologues

Le printemps commence dès le 1er mars au niveau météorologique. Pourquoi cette différence calendaire ? Tout simplement parce que ceux-ci préfèrent utiliser un autre indicateur que la position de la Terre ou que la durée d’ensoleillement, à savoir les températures. Chaque saison débute tous les trois mois, soit du 1er mars au 31 mai pour le printemps météorologique. "Il ne correspond à aucun phénomène particulier. C’est une date décidée de manière conventionnelle. On peut d’ailleurs avoir un 1er mars caractérisé par des températures hivernales alors que d’autres années, on peut avoir des conditions printanières", intervient Fabian Debal, météorologue à l’IRM (Institut Royal Météorologique). Ce choix est essentiel afin d’établir des statistiques mensuelles et saisonnières de façon simplifiée. "En prenant la date du 1er mars plutôt que le 20 mars, on ne s’éloigne quand même pas trop de la réalité astronomique", ajoute Fabian Debal.

Solstices et équinoxes 2021

Équinoxe de mars

Samedi 20 mars 2021 à 10h37 Solstice de juin

Lundi 21 juin 2021 à 05h32 Équinoxe de septembre

Mercredi 22 septembre 2021 à 21h21 Solstice de décembre

Mardi 21 décembre 2021 à 16h59

