Pourquoi le kilo va changer de poids

Cet alliage de platine et d'iridium plutôt qu'en fer, en bronze ou en plomb permet en théorie une parfaite imperméabilité aux conséquences du temps : pas de déformation, de gonflement, de perte de matière, bref, aucune variation du poids. Mais ça, c'est la théorie. Car en pratique, malgré l'alliage, les trois cloches et le coffre-fort, le temps fait son oeuvre. Ainsi, ce kilo originel varierait d'un microgramme par an (un millionième de gramme), parfois en moins, parfois en plus. Son poids aurait ainsi varié de 50 microgrammes soit le poids... d'une empreinte digitale.

Heureusement, nous avons depuis 1889, le "vrai" kilo, celui qui fait référence à travers le monde et qu'on appelle le "grand K". Il s'agit d'un cylindre composé de platine et d'iridium, conservé sous trois cloches, et gardé précieusement dans un coffre fort du Bureau international des poids et mesures, à Saint-Cloud, dans l'ouest parisien. Un très grand "poids" repose sur les épaules de ce "grand K" puisqu'il s'agit de la référence internationale pour toutes les mesures de masse dans le monde. Certains pays possèdent eux-mêmes des étalons qu'ils comparent à intervalles réguliers à ce "grand K".

Qu'est-ce qu'un kilogramme ? Facile, il suffit de prendre une balance et d'y ajouter de la matière jusqu'au moment où l'aiguille atteindra la barre d'un kilogramme. Mais la balance, comment l'a-t-on calibrée ? Avec un kilo ? Et le questionnement peut se poursuivre très longtemps tel le raisonnement de "l’œuf ou la poule".

Comment avoir un kilo stable ?

Voilà donc toute la difficulté: comment faire en sorte que ce kilo continue à peser précisément un kilo ? C'est à cette question que va tenter de répondre la 26e réunion de la Conférence générale des poids et mesures qui s'ouvre ce mardi, pour trois jours, à Versailles. Il s'agit non pas de trouver un nouvel objet plus performant ou plus résistant au temps, mais une nouvelle définition du kilo. Cette définition doit être basée sur une formule mathématique immuable et surtout naturelle.

Avant le kilo, la question du changement de définition s'était déjà posée pour le mètre ou la seconde. Car comme le kilo, l'étalon du mètre conservé soigneusement au Bureau international des poids et mesures perdrait lui aussi sa taille exacte... Ainsi en 1983, la définition du mètre a été changée : d'une définition physique sujette au temps, la conférence a proposé une définition mathématique, naturelle et immuable.

Si jusqu'ici on considérait qu'un mètre était 1/10 000 000 de la distance entre le pôle Nord et l'équateur, la définition du mètre est maintenant : la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant 1/299 792 458 seconde. A première vue, la définition n'a pas l'air plus simple, mais elle est désormais immuable. Il ne s'agit plus d'un calcul expérimental mais mathématique. La réalité ne viendra donc pas influencer cette définition : objectif atteint.

La définition de la seconde a également été modifiée en ce sens, et au total parmi les sept unités de base (le kilo, la seconde, le mètre, l'ampère, le kelvin, la mole et la candela), quatre doivent encore subir une modification de définition : le kelvin, la mole, l'ampère et donc le kilogramme.

La constante de Planck pour définir le kilo

La formule mathématique qui permettra de définir précisément et de façon immuable le kilo est tirée de la constante de Planck, une formule utilisée en physique quantique. Cette constante de Planck, dont on connait déjà la valeur, est calculée sur base du mètre, de la seconde et du kilo. Si vous suivez toujours, le mètre et la seconde ayant déjà reçu une définition physique "moderne", une simple équation nous permettra de trouver le poids d'un kilo. Autrement dit, cela permettra de lui donner physiquement une définition à partir d'une formule mathématique sur laquelle le temps d'aura pas d'effet. Avant peut-être d'autres découvertes scientifiques que les experts de la planète nous livreront...