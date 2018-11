Pourquoi le diesel coûte-t-il si cher ?

Nous sommes le 26 février dernier à Sint-Pieters-Leeuw, dans le Brabant flamand. Pour la première fois en Belgique, la station-service Makro, située le long de la Nationale 6, affiche un litre de diesel plus cher que l'essence. L'information fait alors les gros titres de la presse. Neuf mois plus tard, ce constat ne surprend plus personne.

Aujourd'hui en Belgique, le prix maximum autorisé, fixé par le gouvernement à 1,61 euro/litre pour le Diesel B7, dépasse de près de 10 centimes celui du Super 98, qui lui plafonne à 1,52 euro/litre. Historiquement meilleur marché que l'essence, le diesel a depuis plusieurs mois renversé la vapeur. Pourquoi un tel chamboulement ?

Tax shift

Premier facteur, le tax shift. Au 1er novembre 2015, pour favoriser des comportements plus écologiques, le gouvernement fédéral a décidé d'harmoniser la taxation sur le diesel, émetteur de particules fines, à celle sur l'essence. Résultat, en 3 ans, les accises sur le diesel ont bondi de 31%, quand les accises sur l’essence ont, elles, peu bougé (+0,2%). A la pompe, sur un litre de diesel, les accises représentent aujourd'hui 60 centimes d'euro. Ajoutez à cela 28 centimes d'euro de TVA, et c'est pas moins de 55% du prix payé par les automobilistes qui part directement dans les caisses de l'Etat. La Belgique occupe le 4ème rang des pays européens en matière de taxation sur le diesel, derrière le Royaume-Uni (59%), l'Italie (57,5%) et la France (57%).

Prix du baril

Second facteur pour expliquer cette flambée du diesel, l'évolution du prix de la matière première. En octobre 2017, le baril de pétrole affichait un plus bas à 55 dollars, un an plus tard, il a atteint un pic à 85 dollars, soit une augmentation de 36%. Inévitablement, ces fluctuations se répercutent à la pompe. A la hausse, comme à la baisse. Dès jeudi, le prix maximum du diesel va baisser à 1,577 euro/litre. La raison, en l'espace d'un mois le baril a perdu 20% de sa valeur, de quoi réjouir les automobilistes qui carburent au diesel. S'ils restent majoritaires sur nos routes, ces derniers se font néanmoins de plus en plus rares, -4,4% en un an, le prix à la pompe y est sans doute pour quelque chose.