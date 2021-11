Pourquoi la RTBF n'a pas donné l'évolution des chiffres Covid ces mardi 2 et mercredi 3 novembre

C'est devenu une tradition depuis de nombreux mois: un des premiers articles à être publié sur le site de RTBF Info le matin, c'est la mise à jour des indicateurs de l'épidémie de Covid-19 en Belgique, sur base des "open data" fournies par Sciensano, et notamment mises en forme dans le tableau interactif qu'ils ont mis en ligne.

Un article quotidien... sauf les dimanches et lundis depuis la fin juin 2021: afin de permettre au personnel chargé de ces tâches de souffler, Sciensano avait signalé que l'enregistrement des chiffres des hôpitaux le week-end pouvait être reporté au lundi. Ce qui ne rendait ces données disponibles qu'à partir du mardi.

Le hic, c'est que le lundi et le mardi étaient aussi cette semaine des jours fériés: il n'y a donc pas eu non plus d'enregistrement, et pas de mise à jour des données ce matin.

Sciensano annonce cependant une mise à jour très prochaine des données: dès que ce sera le cas, nous publierons donc les dernières évolutions de ces indicateurs.