Pourquoi la fonte des glaciers de l'Antarctique fait-elle monter le niveau des océans?

D'après la NASA et les climatologues, le glacier "Thwaites", connaît une accélération importante de sa fonte. En cause, un réchauffement de l'océan qui entraîne une fonte de la partie du glacier située dans la mer.

Plus précisément, les scientifiques de l’agence spatiale américaine ont constaté une cavité dans une partie cachée du glacier, qui se remplit de plus en plus vite d’eau de mer. Cette poche accélère la fonte du géant en laissant passer de la chaleur et de l’eau de mer à l’intérieur même du glacier.

Qui est le responsable ?

Comme l’explique Frank Pattyn, directeur du Département de glaciologie de l’ULB, ce n’est pas le réchauffement de l’atmosphère en soi qui provoque directement la fonte de ce glacier. La cause directe est l’augmentation de la température de l’océan.

"En Antarctique occidental, là où se trouve le glacier, la température de l’eau est de – 2 degrés. Cependant, elle est traversée par des courants chauds, qui ont pour effet de réchauffer l’eau, la faisant grimper à presque zéro degré. La glace entrant en contact avec ces courants chauds, elle fond. " explique Frank Pattyn.

Quelles conséquences sur le niveau marin ?

La NASA et les experts scientifiques affirment que la fonte de ce glacier contribuerait à une montée des eaux. Ce qui n’est pas le cas de la glace de la banquise.

Et quid en Antarctique, là où se situe le glacier "Thwaites" ?

"En Antarctique, une partie du glacier se situe sur le continent. Elle ne flotte donc pas. Et donc, si cette partie se détache et fond, elle provoque une hausse du niveau marin. Plus clairement, faites tomber un glaçon dans un verre d'eau, le niveau de l'eau dans votre verre va augmenter" détaille Jean-Pascal Van Ypersele, climatologue et membre du GIEC (Groupement d'experts Intercontinental sur l'évolution du climat).

Quels dégâts ?

Actuellement, le niveau marin mondial augmente de 3,3 mm/an. Lors du siècle passé, cette augmentation était de 2,2mm. "A lui seul, le glacier Thwaites contribue à hauteur de 6% à cette montée du niveau des océans. Et les derniers chiffres font état d’une hausse proche de 4 millimètres", selon ce même glaciologue.

Si ce glacier continue à fondre à cette vitesse, le niveau de la mer pourrait s'accroître de 65 cm d'ici les 50 prochaines années. C'est ce qu’affirment les scientifiques qui ont étudié la fonte du glacier Thwaites.

Comment pouvons-nous agir?

Cette érosion progressive des glaciers ne peut être stoppée. Mais il est possible de la ralentir.

La solution passe par une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel que la température reste en dessous du fameux seuil de 2 degrés afin d'éviter une accélération soudaine de la fonte du glacier Thwaites, mais aussi de l'ensemble des calottes glacières et des glaciers continentaux.