Pourquoi la confiance est-elle rompue entre Nafissatou Thiam et la Ligue belge d'athlétisme?

Le lien de confiance entre Nafissatou Thiam et la Ligue belge d'athlétisme est rompu. L'athlète s'est confiée sur un événement survenu il y a six mois à l'Euro de Berlin. Après la troisième épreuve de l'heptathlon, le kiné de la délégation l'informe que le logo du sponsor de la Ligue n'est pas assez visible sur son maillot. S'ensuivent des menaces de sanction. La Liégeoise a eu du mal à retenir ses larmes à l'évocation de cet épisode.

"Je n’ai plus aucune confiance en la fédération depuis Berlin", affirme Nafissatou Thiam sans appel. Avant le début de cette compétition, son maillot officiel se déchire. Elle enfile alors celui de l'année précédente. Mais sur ce maillot, le nouveau logo du sponsor de la Ligue belge d'athlétisme n’apparaît pas. Après la troisième épreuve et un rappel à l'ordre, la sportive change de maillot. Mais les reproches ne s'arrêtent pas là. La Ligue insinue qu'elle a sciemment épinglé son dossard trop haut sur le nouveau maillot.

Les intimidations commencent. La Fédération menace Nafissatou Thiam d'être privée de la deuxième journée de compétition. Elle la menace aussi de lui faire perdre son contrat d'athlète de haut niveau auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Heureusement, ce soir-là, l'athlète peut compter sur ses deux amies managers, mais aussi sur sa famille pour lui remonter le moral. Le lendemain, la jeune femme décroche la médaille d'or. Une preuve de plus de son mental d'acier et de sa capacité à se focaliser sur ses épreuves.

►►► À lire aussi : Le torchon brûle entre les athlètes belges et leur Fédération

Depuis cet épisode, la Ligue belge d'athlétisme a envoyé une convention à ses sportifs en vue de l'Euro en salle à Glasgow qui doit se tenir du 1er au 3 mars. Celle-ci impose aux athlètes "d'exposer au maximum l'équipement national officiel" et de rétrocéder leurs droits à l'image. Pour Nafi Thiam, "presque chaque ligne de cette convention pose problème". Elle n'est pas la seule à partager ce point de vue. Pour le moment, une majorité d'athlètes a refusé de la signer.

Pour la sportive liégeoise, "cette convention est la goutte d’eau qui fait déborder le vase". Et de conclure : "Aujourd’hui, je me dis que le jour où j’arrêterai ce sport que j’adore, ce sera à cause de tout ce qu’il y a autour. Ça use".