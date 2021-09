Pourquoi l’autorité américaine de l’aviation a-t-elle interdit tout nouveau vol du vaisseau de Virgin Galactic ?

Mais si l’on en croit une enquête publiée par le New Yorker, lors de sa descente, le vaisseau est sorti de l’espace aérien qui lui avait été attribué par la FAA pour cette mission, pendant une 1 minute 45 secondes. Et il aurait pu causer un danger pour le reste du trafic aérien, dont des avions commerciaux. C’est pour cela que la FAA interdit à ce stade tout nouveau vol.

Le 11 juillet, lors du 22e vol d’essai du VSS Unity, un voyant jaune s’est allumé au tableau de bord du vaisseau, indiquant que l’angle d’ascension était trop faible, et que les pilotes devaient se préparer à un atterrissage d’urgence dangereux en plein désert. Les pilotes ont effectué des corrections de trajectoire et poursuivi la mission. C’est alors que, toujours selon le New Yorker, quelques secondes avant que le moteur s’éteigne, c’est un voyant rouge qui s’est allumé. Diverses sources internes à la société ont expliqué au journal que, par sécurité, il aurait fallu alors arrêter la mission (cela a été démenti par Virgin Galactic).

Mettre un terme au vol d’essai aurait écorné l’image de la société de Richard Branson, qui est en concurrence dans le domaine du tourisme spatial avec Jeff Bezos et Elon Musk. Cela a-t-il pesé dans la décision de poursuivre le vol ? Virgin Galactic admet que le vaisseau a dévié du plan de vol prévu par la FAA, mais que les pilotes "ont réagi de façon appropriée en suivant strictement les procédures" aux conditions de vol, évoquant des vents de haute altitude qui avaient modifié la trajectoire.