Pourquoi faut-il bichonner nos tourbières?

Les zones humides disparaissent trois fois plus vite que les forêts. On en parle peu, et pourtant la menace est au moins aussi grave, à en croire les chiffres des derniers rapports Ramsar (Convention internationale pour la protection des zones humides). Les scientifiques estiment qu’un tiers des zones humides de la planète (tourbières, marais, mangroves, cours d’eau, lacs, lagunes, etc.) ont disparu depuis les années 70.

L’urbanisation, l’expansion de l’agriculture, le détournement de l’eau par les barrages et la pollution ont précipité le déclin des zones humides, qui sont encore souvent considérées comme des zones sans intérêt. Plusieurs éléments essentiels sont négligés : ces écosystèmes humides sont de véritables puits de carbone, ils permettent de maîtriser les crues et ils comptent parmi les premiers réservoirs de biodiversité. Plus de 40% des espèces vivent ou se reproduisent dans les zones humides. Sans oublier que notre accès à l’eau douce dépend également de la préservation de écosystèmes.

Et en Belgique ?

En Wallonie, ce constat inquiétant a mené à une grande campagne de réhabilitation des tourbières, situées sur les plateaux ardennais. Ces tourbières, typiques des hautes fagnes notamment, avaient été fortement dégradées par les activités humaines au fil des ans, nous explique Philippe Frankard, qui a supervisé le projet de restauration pour la région wallonne. L’exploitation pour le chauffage domestique à partir du 15ème siècle, et le drainage des terres pour la plantation de résineux ont été très dommageables. Sur les 2000 ha de tourbières hautes (plus d’un mètre de profondeur) qu’il y avait ici, il n’en reste que 120".

Les autres milieux tourbeux de Wallonie ont aussi perdu la moitié de leur superficie. Au total, ce sont donc 6 projets de restauration LIFE qui ont été lancés, du plateau des Hautes-Fagnes jusqu’au plateau de la Croix-Scaille au sud du pays. 22 millions d’euros ont été investis, financés pour moitié par la région wallonne, et pour l’autre moitié par l’Union Européenne. Le projet entamé en 2002 vient de se terminer.

Comment restaurer une tourbière ?

Les actions de restauration ont été diverses. Plus de 2000ha d’épicéas ont été déboisés, des forêts naturelles ont été restaurées. Des mares ont été créées. Certaines tourbières asséchées ont été ennoyées grâce à la création de digues, tandis que d’autres ont été fraisées et décapées.

Et les effets sont déjà visibles. En se baladant dans les tourbières des Hautes-Fagnes, on peut observer que les sphaignes, ces éponges typiques des zones humides, se développent à nouveau. Elles se partagent le terrain avec des linaigrettes, des airelles, ou encore des canneberges. "Par beau temps, on croise aussi beaucoup de libellules et si on ne se lève pas trop tard, on peut constater le retour de plusieurs oiseaux comme les sarcelles d’hiver par exemple. La réintroduction des tétra lyres dans la région commence également à porter ses fruits", nous explique Johann Delcourt, co-directeur de la station scientifique des Hautes Fagnes.

Une goutte d’eau

Ce projet wallon a été largement salué, et c’est un exemple à suivre. Malheureusement, c’est une goutte d’eau. Dans le dernier rapport Ramsar, on peut lire "que les zones humides restent dangereusement sous-évaluées dans les plans nationaux des décideurs et législateurs. C’est une omission inexplicable si l’on en juge par le rôle pivot que jouent les zones humides en permettant la réalisation des engagements mondiaux relatifs aux changements climatiques, au développement durable, à la biodiversité et à la réduction des risques de catastrophe".

"La menace persistante et croissante qui pèse sur les dernières zones humides de la planète est entretenue par le drainage de l’eau, la pollution, l’utilisation non durable, les espèces envahissantes, les flux interrompus par les barrages et le déversement de sédiments par le déboisement et l’érosion des sols en amont".

Voilà donc de quoi jeter un autre regard sur ces zones humides dont on parle trop peu.