Pourquoi est-il encore possible de réserver un voyage sur les sites de Thomas Cook et Neckerman?

Ce mercredi, le tribunal de l’entreprise de Gand a déclaré en faillite mercredi trois sociétés de Thomas Cook en Belgique. Il s’agit de Thomas Cook Belgique (70 travailleurs), Thomas Cook Retail (5) et Thomas Cook Financial Services, qui ne compte aucun collaborateur.

Les curateurs doivent encore examiner s’il est souhaitable, et possible de reprendre des activités, et si oui, quand et sous quelle forme.

Pourtant, il était ce matin encore possible de placer une réservation pour un voyage sur le site de Neckerman Belgique, filiale dépendante de Thomas Cook. En allant au bout de votre démarche, vous pouviez même arriver jusqu’à l’étape finale, à savoir le mode de paiement. Alors comment réagir ? Pour en savoir plus, trois agences ont été contactées par nos équipes.

Différents sons de cloche

En ce qui concerne la première agence, la ligne est coupée et aucune réponse n’est donc fournie. En ce qui concerne la deuxième, une des collaboratrices nous conseille de réserver ailleurs pour ne prendre aucun risque. Selon elle, "c’est plus sûr puisque nous sommes en faillite. Boycottez le site puisque la société est en dépôt de bilan. Il vaut mieux réserver directement chez une autre compagnie aérienne". Aucune autre explication ne sera fournie.

Quant à la troisième, la réponse est différente. La collaboratrice semble plus empathique face à sa clientèle et assure qu’il est encore possible de réserver un voyage. "C’est vraiment le tour-opérateur Neckerman/Thomas Cooke qui a déposé le bilan, mais en agence, on dispose d’autres produits et tour-opérateurs avec lesquels on travaille".

En émettant la demande de réserver un voyage au Canada durant les fêtes de fin d’année, celle-ci rétorque que "c’est garanti sans aucun risque et que notre argent ne sera pas perdu, faillite ou non".

Cependant, lorsque la question des packages proposés par la société est abordée, la collaboratrice se veut plus hésitante et conseille alors de réserver dans une des agences actives encore pendant trois mois.

Si le voyage est prévu après ces trois mois, la garantie et le service seront-ils toujours assurés ? "Oui", assure cette agence Neckerman du Brabant Wallon, "car c’est un système externe. Les réservations restantes se font en partenariat avec d’autres agences de voyages".

A l’heure actuelle, certaines agences disposent donc de trois mois pour faire leurs preuves sans avoir à vendre les produits du tour-opérateur Thomas Cook/Neckerman et il reste donc possible d’effectuer des réservations auprès de ces agences.