Pourquoi donc le carrefour Léonard porte-t-il ce nom?

Pour répondre à cette question, il faut remonter plus d'un siècle en arrière. Nous sommes en 1884 à Auderghem, le claquement des fers à cheval sur les pavés résonne dans les rues. La chaussée de Wavre traverse les communes d'Ixelles, d'Etterbeek et d'Auderghem, un étroit chemin qui relie Tervueren à Waterloo à travers la Forêt de Soignes. Au croisement de ces deux routes se tient une petite roulotte qui vient de s'installer et qui restera là pour quelques années.

La roulotte de Léonard Boon, où il vendait boissons, omelettes et faros entre 1884 et 1891. - © Tous droits réservés

L'administration des Eaux et Forêts entend bien faire plier bagage à ce gêneur. Pourtant les années passent, et jamais Léonard n'est vraiment inquiété, il continue tranquillement à écouler boissons, omelettes et faros aux voyageurs.

Par-dessus la porte de cette roulotte en bois, une inscription : "À l'ambulance - Estaminet - Chez Léonard". De par et d'autres de ce petit bar ambulant, quelques tables, quelques chaises, et un homme. Cet homme, c'est Léonard Boon, l'aîné d'une famille paysanne originaire de Notre-Dame-au-Bois. Le cafetier est bien décidé à installer son débit de boissons, sans la moindre autorisation.

Quelques années plus tard, en 1891, le Prince décède à seulement 21 ans, emporté par une pneumonie. Le prince part mais le café reste. La roulotte clandestine fait place à un café de briques légal, "À l'ambulance" devient "Chez Léonard". Léonard s'installe donc quelques trois ou quatre cents mètres plus loin, toujours sur la Chaussée de Wavre.

"Aux 3 Fontaines", le café ouvert en 1912 par la femme de Léonard et ses 3 filles après le décès de ce dernier. - © Tous droits réservés

Rapidement, les habitués et Auderghemois rebaptisent l'endroit du nom de ce café. En 1912, Léonard Boon décède, laissant derrière lui sa femme et ses 3 filles. Le café ferme mais la petite famille endeuillée n'arrête pas ses activités pour autant et part installer un nouveau café un peu plus loin, toujours chaussée de Wavre, du côté de l'avenue Meunier.

Les années passent et nous voilà en 1983. Un second tunnel s'apprête à être inauguré sous le carrefour. Lucien Outers, bourgmestre d'Auderghem, décide de rendre hommage au cafetier, dont le nom résonne encore dans les rues près d'un siècle plus tard, et baptise le croisement "carrefour Léonard".

Ce nom, les automobilistes le connaissent parfaitement, source de bien des embarras de circulation. Ce vendredi, plus que jamais, l'endroit est la cause de multiples embouteillages, mais peut-être aurez-vous une pensée pour Léonard Boon la prochaine fois que vous emprunterez le carrefour.