Pourquoi des enfants sont-ils atteints par la leucémie et comment les en protéger ?

Une question qui obsède le scientifique Mel Greaves depuis plus de 30 ans, mais bonne nouvelle l’Institut de recherche sur le Cancer de Londres en a découvert la cause. L'une d'entre elles serait notre monde trop aseptisé. Le remède imaginé, encore à l'état de la recherche, serait un yaourt rempli d'un cocktail de bactéries.

La leucémie c’est quoi ? Toutes les cellules sanguines sont produites par la moelle osseuse, et donc la moelle osseuse produit des cellules qui vont se différencier : les globules rouges nécessaires pour transporter l’oxygène, les globules blancs qui sont utiles pour notre système immunitaire, et puis les plaquettes qui vont servir à la coagulation du sang lorsqu’on se blesse par exemple. Lorsque ce système-là de fabrication des cellules ne fonctionnent plus, et bien on peut se retrouver face à un cas de leucémie, une forme de cancer puisqu’il n’y a plus de fabrication et de reproduction de ces trois cellules fondamentales dont a besoin dans le sang. Le système immunitaire va alors s’emballer, ne produit plus convenablement les globules blancs, et cela provoque alors des infections diverses.

Deux événements à la base de la maladie La découverte du scientifique tient au fait que la leucémie serait en fait liée à une maladie génétique qui se développe très tôt, mais aussi à un excès d’hygiène qui interfère sur le bon fonctionnement du système immunitaire. Deux événements sont donc à la base de la maladie : Une mutation génétique : qui a lieu in utero, cela donnerait alors une possibilité de risque mais pas la maladie.

Un système immunitaire déficient : Mel Greaves a en fait démontré que l’apparition de cette déficience est lié à notre " hyper-hygiène ". Le système immunitaire de ces enfants n’est dès lors pas habitué à combattre, puisqu’il n’y a rien à combattre. Et lorsque le système doit combattre, il le fait alors de façon désordonnée. On voit alors apparaître chez l’enfant des inflammations chroniques, ce qui amène petit à petit au développement de la leucémie. L’excès d’hygiène est donc une des raisons majeures de l’augmentation des cas de leucémie, surtout en en Europe, où l'augmentation est d’au moins 1% par an. En Angleterre c’est plus de 2000 cas par an.

Des virus dans l’intestin comme alicament Il faudrait donc selon le scientifique habituer à faire fonctionner à notre système immunitaire et cela très tôt car la leucémie apparaît dès l’âge de deux ans. Comment l’habituer ? Rentrer en contact avec bactéries, comme avec l’allaitement. Les scientifiques se sont donc mis à étudier les bactéries " extérieures " et " intérieures " qui vivent en symbiose et qui nous aident à mettre en marche certains processus, entre autres notre système immunitaire et qui nous " entraînent " donc. L’idée de ce scientifique serait donc de faire un " cocktail " sous forme d’un yaourt par exemple de ces bactéries pour stimuler notre système immunitaire. Ces recherches sont pour le moment testées sur des souris. Dans quelques années lorsque " le cocktail " si les ingrédient du cocktails sont trouvés, il pourra alors être donné aux enfants pour prévenir le cancer.