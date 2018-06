Pourquoi 4.000 belges achètent une résidence chaque année en Espagne?

En 2017, 4.000 belges ont acheté une résidence en Espagne. C'est 20% de plus qu'en 2016 et c'est même 17 fois plus qu'il y a dix ans.

Avec 325 jours de soleil par an et une moyenne de 16 degrés en hiver, l'Espagne est devenu l'Eldorado des Belges.

Quatre résidences sur dix sont achetées par des étrangers.

Sur la Costa Blanca, les Belges sont, derrière les Anglais, les plus nombreux à acheter avec une préférence pour les biens neufs.

Françoise et Marcel Dutrieux, bientôt retraités, habitants de La Louvière :

villa quatre façades en construction

120m²

deux chambres

une salle de bain

une piscine

un solarium

140.000 euros

Ils ont décidé de tout quitter pour s'installer sur la Costa Blanca. Ils achètent une villa neuve à 900 mètres de la plage.