Pour Yves Coppieters, "pas sûr qu'on puisse atteindre" les objectifs fixés pour les indicateurs "d'ici la fin de l'hiver"

Ce vendredi matin, le Centre de crise national en charge du suivi de l’évolution de l’épidémie Covid-19 en Belgique tenait son habituelle conférence de presse. L’analyse des chiffres montre notamment que nous sommes restés à la maison plus que d’habitude pendant la période de Noël.

Résultat les chiffres évoluent positivement, les hospitalisations continuent à diminuer. Si la trajectoire est maintenue, nous pourrions atteindre l’objectif de 75 admissions par jour dans les hôpitaux au courant du mois de février. Ajouter à cela la campagne de vaccination qui a démarré cette semaine.

On le voit, il y a de bonnes nouvelles, mais il s’agit de rester prudents. Le Docteur Yves Coppieters, épidémiologiste et professeur de santé publique à l’ULB, a commenté les derniers chiffres. Alors que les fêtes de Noël se déroulaient il y a trois semaines, il n’y a pas eu d’augmentation des transmissions, mais il nuance ce bilan : " il faut savoir que l’on a moins testé pendant les congés. Peut-être que l’on a moins capté les contaminations". Quant à l’analyse des chiffres pour la période de Nouvel An, il est encore trop tôt pour donner des résultats. L’épidémiologiste pense qu’il faut attendre le milieu de la semaine prochaine pour en voir les effets.

Assouplir les mesures dans certains secteurs ?

Dans ces conditions, est-il envisageable d’assouplir les mesures dans certains secteurs ? Pour le professeur de santé publique à l’ULB, il y a trois façons de voir les chiffres actuellement.

Si l’on regarde les chiffres à l’échelle nationale, effectivement ils diminuent. La situation semble sous contrôle et l’on pourrait dès lors imaginer assouplir les mesures avec des protocoles sanitaires stricts pour certaines activités (salon de coiffure, métiers de contact, la culture ou encore le sport à l’extérieur).

Autre analyse, avec les objectifs que le gouvernement s’est fixés cette fois, avec notamment le seuil de 75 admissions par jour dans les hôpitaux et 800 contaminations par jour. Si l’on regarde les indicateurs actuels, ils atteignent pratiquement le double actuellement. D’où cette réflexion du Dr Yves Coppieters : "Est-ce que ces indicateurs on est capable de les atteindre d’ici la fin de l’hiver ? Ce n’est quand même pas sûr, parce qu’il y a le froid, il y a l’humidité et la reprise des activités. Peut-être que ces indicateurs qu’on a fixés sont un peu trop hauts par rapport à une perspective de reprise d’activité socioéconomique à moyen terme".

Dans ce contexte, de nombreux secteurs attendent pourtant une date, des perspectives pour reprendre leurs activités (HoReCa, évènementiel, métiers de contacts). Le Comité de concertation de ce vendredi après-midi ne pourra probablement pas donner de réponse aujourd’hui, car à ce stade il manque de visibilité sur l’évolution de l’épidémie.

Et notamment les objectifs, dont celui des contaminations qui tourne donc autour des 1600 cas. Or, pour envisager un assouplissement des mesures, il faudrait atteindre l’objectif des 800 contaminations par jour pendant trois semaines.

Dernière analyse, avec un regard cette fois plus large, au niveau européen. Dans les pays qui nous entourent, comme l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore l’Angleterre, la situation épidémiologique est plus grave qu’en Belgique. Sans oublier, une éventuelle arrivée de la variante britannique du virus, plus contagieux, explique Yves Coppieters. "Là, ça pourrait nécessiter ce principe de précaution de garder nos mesures à tout prix, parce que ce qu’il se passe ailleurs pourrait arriver chez nous".