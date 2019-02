Pour ses 50 ans, la Foire du livre de Bruxelles se met à l'heure du futur

Un demi-siècle d'existence au service de la lecture. La Foire du livre de Bruxelles qui ouvre ses portes ce jeudi à Tour & Taxis est la plus ancienne du monde francophone. Pendant quatre jours, la Foire fera le lien entre 1000 auteurs et 70.000 visiteurs.

Le thème de cette année est le futur. Face à un monde qui bouge de plus en plus vite, qui se dématérialise, la Foire s'interrogera sur l'avenir, sur l'intelligence artificielle qui va révolutionner nos vies.

Sous la devise "Flirt flamand", la Flandre est l'invitée d'honneur de la Foire. De nombreux auteurs néerlandophones viendront à la rencontre des lecteurs francophones. Les deux autres invités d'honneur sont l'écrivain américain Michael Chabon et l'algérien Boualem Sansal.

Rencontres

Pendant quatre jours, un millier d'auteurs viendront dédicacer leur livre. Parmi les plus connus, on retiendra Amélie Nothomb, Patrick Poivre d'Arvor, Philippe Besson ou Raphael Glucksmann. Et bien évidemment, comme chaque fois, la bande dessinée tiendra une grande place au pays du 9e art. A retenir, une exposition consacrée à Yslaire qui aura lieu au Palais des Imaginaires (un espace entièrement consacré à la bd). Et la présence de Zep, Jean Van Hamme, Hermann ou Gos.

Après l'inauguration de ce mercredi soir, la Foire du Livre de Bruxelles ouvrira ses portes ce jeudi à 10h00 pour les refermer dimanche à 19h00. Avec une nocturne vendredi jusqu'à 22h00. L'entrée est gratuite.