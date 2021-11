Pour ou contre le port du masque pour les enfants ? Question à deux experts et arguments scientifiques

Enfin, il rappelle qu’en Espagne, depuis septembre 2020, le masque est obligatoire à partir de 6 ans à l’école. Les pédiatres et psychologues locaux n’ont remarqué aucun problème significatif, nous le saurions. Et de conclure que le port du masque chez les enfants est devenu malheureusement un enjeu politique.

L’argument selon lequel les enfants seraient utilisés comme une variable d’ajustement (les discothèques sont ouvertes alors on ne doit rien faire dans les écoles) ne tient pas. Si on décide de faire porter le masque à des enfants, insiste Nicolas Dauby, c’est pour limiter la diffusion du virus et éviter qu’ils soient infectés. C’est le principe de précaution. Des études cliniques préliminaires montrent qu’il peut y avoir des séquelles neurologiques (rares) chez eux.

Et d’ajouter, "une autre étude récente de la société d’orthophonie (les logopèdes en France) conclut qu’il n’y a pas de preuves que le port du masque chez l’enfant altérait son apprentissage." Pour cet expert, le masque est un outil de prévention irréfutable dans la lutte contre la propagation du coronavirus et des autres infections respiratoires. Un outil simple à porter qui permet de diminuer la transmission du virus.

Il n’est pas contre : "Il faut relativiser l’impact du masque sur l’apprentissage ou la perception des émotions. On parle d’enfants de 10 ans, pas d’enfants de 6 ans qui doivent apprendre à lire et à écrire. Il n’y a pas de preuves scientifiques qui suggèrent que le masque altère la capacité d’un enfant à reconnaître les émotions. Un groupe de psychologues suisses qui vient de publier dans la revue scientifique Jamapediatrics montre qu’il n’y a pas d’impact sur la capacité des enfants à percevoir les émotions d’un adulte en utilisant le masque."

Pierre Smeesters est lui, infectiologue pédiatrique. Il n’est pas contre le masque chez les plus jeunes mais c’est son utilisation prolongée pendant de longues heures chez ces enfants qui polarise son attention.

Il explique : "Le masque peut être porté par un petit enfant pour un évènement ponctuel avec une relative efficacité. Mais c’est sur l’efficacité réelle d’une mesure comme celle-là que les pédiatres ont globalement une vision un peu différente. Ils critiquent une mesure transversale qui s’appliquerait pendant des heures dans une école. En disant, oui, il sera porté mais pas tout le temps (exemple à la cantine) et si dans cette collectivité, il y a un enfant qui peut contaminer les autres. Cet évènement risque d’arriver malgré le masque."

Pour lui, il y a des arguments scientifiques qui plaident pour le masque à partir de 12 ans seulement : "Il y a une limite qui se situe autour de la puberté (entre 12 et 15 ans), un gradient d’âge par rapport à l’infection au SARS Cov2, au-dessous de 12 ans, le risque est moindre. Il y a quelques enfants malades mais on reste rassurés."

"Il y a des indices qui ont changé, le taux de positivité chez l’enfant en primaire a augmenté (près de 22% chez les 0-9 ans) ce qui incite à la prudence mais il y a des indices qui n’ont pas bougé, le nombre de clusters dans les écoles, le nombre de classes fermées est similaire à ce que l’on a vu auparavant. La situation ne s’est pas détériorée. Cela s’est dégradé au moment où de larges ouvertures se sont faites dans le monde adulte vers la mi-octobre."

Il y a un effet de loupe sur les enfants, il ne faut pas se tromper. Il n’y a pas de réponse magique

Tout est une question de proportionnalité. L’infectiologue pédiatrique prévient : "Le masque est important, nous allons tous collectivement faire des efforts, nous ne sommes pas contre une contribution de l’enfance, mais il faut faire attention à cette proportionnalité, à ne pas avoir des réponses faciles, un peu magiques. Mettre tous les enfants de 10 à 12 ans sous le masque ne va pas régler la crise."

Et de poursuivre : "Si on avait mis un masque aux enfants de 10 à 12 ans depuis la rentrée, cela n’aurait rien changé. Des études pédiatriques menées dans des scénarios d’écoles proches de ce qu’on a pu observer, n’ont montré aucun effet du port du masque. La question est politique. Faut-il imposer les choses y compris à des enfants ? Nous, pédiatres, nous essayons d’avoir une vision très inclusive, en pesant le pour et le contre de l’ensemble des choses, bien plus loin que l’infectiologie, au niveau du bien-être de l’enfant. Le niveau d’évidence pour l’imposer n’est pas énorme à mes yeux surtout dans cette classe d’âge-là."