Pour Marius Gilbert, on doit associer le port du masque et le Covid Safe Ticket dans les lieux "où c’est peu contraignant"

Les chiffres de l’épidémie de coronavirus continuent d’augmenter en ces vacances de Toussaint, faut-il s’en inquiéter malgré la vaccination et le Covid Safe Ticket ? L’épidémiologiste Marius Gilbert était l’invité de la matinale de la Première de ce vendredi, pour discuter de la question.

"Il faut remettre les choses dans leur contexte", et comparer les chiffres par rapport à l’année dernière : la configuration n’est pas la même par rapport à la deuxième vague en 2020, "on a ce filet de la vaccination qui freine les hospitalisations, et qui ralentit les contaminations."

►►► Covid : se faire tester gratuitement, sans passer chez le généraliste ? Voici comment faire

Passer à "l’heure d’hiver du covid"

"On était à un niveau beaucoup plus élevé que ce qu’on a maintenant, c’est le bénéfice de la vaccination… Mais l’année dernière, on avait pris des mesures assez fortes de fermeture de café, restaurants, etc. Et aujourd’hui on a une société qui fonctionne à peu près normalement."

"On commence à voir un ralentissement au niveau des taux de positivité et des tests, donc c’est à confirmer dans les prochains jours, mais il n’est pas impossible qu’on aille vers une stabilisation. On voit surtout à Bruxelles et en Région Wallonne, ça commence à ralentir." Mais cette tendance est à confirmer dans les prochains jours.

Et d’appeler à un "sursaut de vigilance", et de passer à "l’heure d’hiver du covid, où les risques de transmission sont plus importants car on recommence à vivre beaucoup plus à l’intérieur."

Concernant la question de la troisième dose pour tous, Marius Gilbert rappelle les soucis logistiques qui peuvent se poser, alors que l’on vient de démanteler une grande partie des centres de vaccination de 1ère et 2ème dose.