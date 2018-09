Pour les USA: "la Belgique est un pays sérieux en ce qui concerne la diplomatie multilatérale"

Rencontre ce jeudi matin avec le porte-parole francophone du Département d’Etat américain, Brian Neubert. L'occasion d’évoquer avec lui l’Amérique de Trump et ce qu’elle attend de l’Europe.

Alors que l’Assemblée générale annuelle des Nations unies se réunit depuis ce mardi à New York, Brian Neubert évoque aussi la situation des relations internationales, marquées par de grosses tensions commerciales.

L’Amérique a-t-elle un problème avec Trump?

"Pas du tout, en fait, les électeurs américains, il y a presque deux ans, ont fait leur choix. Ce qui intéresse les Américains, c'est la sécurité et la prospérité américaine avant tout et maintenant l’administration Trump, mets cette politique en oeuvre, à l'étranger et dans le pays."

Dans quelques semaines se seront les élections de mi-mandats, à nouveau Trump?

"C'est difficile à prévoir, c'est ça la démocratie et les électeurs seront libres d'en débattre dans les médias et ensuite d'exprimer leur choix, lors du vote."

Une tribune de presse qui attaque le président, vu de l'étranger pouvons-nous encore avoir confiance?

"Les Etats-Unis restent engagés avec leurs alliés comme l'Europe ou l'Otan, nous avons des discussions directes. Si vous regardez les actions réelles des Etats-Unis vous verrez que le commerce continue et que les relations sont bonnes. Cette semaine par exemple, le Président polonais était à Washington pour de bonnes discussions et avec de véritables résultats. C'est aussi le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, il y a aura beaucoup de cérémonies, nous seront présents, et il y aura encore beaucoup d'autres coopérations à venir."

L'avenir de l'Europe c'est l'annonce de création de base militaire comme en Pologne cette semaine?

"La sécurité est une question très importante pour les deux côtés de l'Atlantique. La Russie est une menace pour la région. En matière économique c'est plus de 50% d'investissements européens en Amérique et vice-versa. Nos économies sont liées, la Belgique par exemple, c'est le douzième plus important partenaire économique des Etats-Unis, ce n'est pas rien."

Vieux continent, un concept qui évolue vu des Etats-Unis ?

"On dit vieux continent, pour dire que nos relations sont profondes et anciennes. Le 4 octobre prochain notre ambassade organisera avec la ville de Couvin une commémoration pour la fin de la Première Guerre mondiale. Cette cérémonie sera faite pour célébrer la libération de Petite-Chapelle, une ville sur la frontière franco-belge. Une histoire incroyable où des noirs américains intégrés dans l'armée française ont libéré ce village. Nous allons commémorer cela avec l'ensemble de nos alliés européens."

L'espionnage russe mythe ou réalité?

"Il y a certains aspects qui sont la réalité, certains aspects sont nouveaux et inacceptables, par exemple faire assassiner quelqu'un sur notre territoire ou celui du Royaume-Uni, ça c'est inadmissible."

L’Amérique aide-t-elle l'Europe en cas d'espionnage?

"Oui nous allons coopérer pour protéger nos démocraties."

Rapprochement des deux Corées, un bon signe?

"Le leadership du Président Sud Coréen est très important dans ce dossier. Cela va dans le bon sens, même si le chemin est un peu long. La Corée du Sud est notre allié, les négociations sont menées par le leader Sud Coréen, mais nous consultons tous les jours."

La Chine?

"Les Etats-Unis ne vont pas accepter un comportement injuste des Chinois dans le système de mondialisation économique actuel. L'administration Trump a pris des mesures pour réagir à cela."

"América First", compatible avec une coopération mondiale efficace?

"Bien sûr que oui, c'est la responsabilité d'un leader et de son gouvernement que d'assurer la sécurité et l'économie, et c'est ce que font les Etats-Unis, mais c'est aussi ce que font les pays européens. Nous pouvons coopérer, et à New york, lors de l'assemblée générale des Nations unies, nous allons travailler ensemble à cela."

La Belgique au conseil de sécurité des Nations unies?

"Nous sommes heureux de voir nos amis Belges à New York encore une fois. La Belgique est un pays sérieux en ce qui concerne la diplomatie multilatérale. Nous allons coopérer parfaitement quand nous serons parfaitement d'accord et si nous ne sommes pas d'accord nous allons communiquer comme des alliés".