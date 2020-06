Pour le SLFP-Police : "Se concentrer sur certains quartiers et individus n'a rien à voir avec du racisme"

"Se concentrer sur certains quartiers et individus n'a rien à voir avec des préjugés ou du racisme", déclare jeudi le syndicat policier SLFP, qui nie que la police fait du profilage ethnique. "Cette approche s'inscrit dans le cadre de la lutte contre certains phénomènes et nuisances (...) Ces patrouilles et contrôles n'ont rien à voir non plus avec du racisme qui existerait au sein des forces policières, mais avec une certaine forme de bon travail policier au quotidien", affirme jeudi le SLFP dans un communiqué.