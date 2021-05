Pour la saison estivale des voyages en avion, Brussels Airport renforce les mesures sanitaires

Actuellement, seules la France, la Norvège, le Danemark et le Monténégro offrent la gratuité des tests PCR pour raisons de voyage (s'il y a soupçon de contamination, il est toujours pris en charge par la sécurité sociale en Belgique). Autrement, il faut débourser entre une cinquantaine et plusieurs centaines d'euros, selon les pays (jusqu'à 300 euros pour la Suède).

Dans un communiqué, Brussels Airport informe qu'il "a encore renforcé sa volonté d’être un des meilleurs aéroports européens avec des standards de qualité très élevés." Les mesures sanitaires, telles que le nettoyage, la ventilation, les dispositifs afin de respecter la distanciation sociale ont été renforcés, avec une attention particulière dans la gestion de flux de passagers, lors des journées chargées. Des zones tampons, avec tentes, seront créées devant le hall des départs à cet effet. L'aéroport belge rappelle également la possibilité de se faire tester sur place, deux centres sont mis à la disposition des passagers.

“Accueillir à nouveau davantage de passagers et leur proposer un large éventail de destinations nous satisfait bien évidemment mais il reste important que ces voyages restent agréables, sans stress, en toute sécurité et si possible sans grandes contraintes au retour. C’est pourquoi, nous insistons sur l’importance d’une harmonisation européenne des conditions de voyage et l’introduction rapide du certificat vert EU Covid. Nous plaidons pour le renforcement du testing pour pouvoir alléger, voire supprimer, les mesures de quarantaine”, explique Arnaud Feist, CEO Brussels Airport.