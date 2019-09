Pour la journée du nettoyage de la planète, les bénévoles se mobilisent

La pollution plastique est un problème majeur en Asie du Sud-Est, mais particulièrement aux Philippines, qui, avec la Chine, le Vietnam et l'Indonésie, figurent sur la liste des pays les plus touchés.

Cette journée mondiale est organisée depuis 2008 par l'association, Let’s Do It Foundation.

En 2018, plus de 17,7 millions de citoyens à travers 157 pays avaient participé à cette opération dont l'objectif est de "mettre en relation et responsabiliser les citoyens et les organisations" afin de "garder la planète propre", selon le site internet de Let's Do It.

Seuls 9% des neuf milliards de tonnes de plastiques que le monde a jamais produites ont été recyclés, selon un rapport de l'ONU datant de 2018.