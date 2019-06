Pour la CSC, la FN Herstal n'est pas responsable des bombardements au Yemen

Suite à la décision du Conseil d’État d’annuler les licences d’exportations d’armes wallonnes vers l’Arabie saoudite, l’inquiétude se fait sentir du côté des syndicats et du gouvernement wallon, notamment pour les risques que cela représente pour l’emploi.

Béatrice Louviaux, la représentante syndicale CSC METEA, estime "qu’on est vraiment dans un système où le chien se mord la queue". "Je déplore qu’il n’y ait pas plus de transparence sur ce genre de dossiers, notamment par rapport à la population qui retient une chose : on fabrique des armes à Liège, Liège exporte à l’Arabie, et l’Arabie tue des enfants au Yemen. Et c’est un raccourci qui est une menace réelle pour la vie des gens et de toute une population de la région " explique-t-elle.

Côté politique, le ministre-président du gouvernement wallon Willy Borsus craint de voir la région s’affaiblir, sans pour autant améliorer la situation humanitaire au Yémen. " S’il y a un embargo à décider un jour, cet embargo doit être international. Cela n’aurait aucun sens, et surtout cela ne ferait pas évoluer la situation sur place si nous fermons ici nos entreprises, si nous licencions nos travailleurs, alors que nos voisins, même en Europe, prennent notre place ".