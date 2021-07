Pour la Chine, le panda géant n’est plus une espèce menacée

Le panda géant n’est plus une espèce menacée, elle est désormais “une espèce vulnérable”. La Chine a modifié le classement de son trésor national. Ils sont désormais 1800 à vivre en liberté, contre environ 1600 dans les années 2000.

Ce changement “reflète l’amélioration de leurs conditions de vie et les efforts de la Chine pour maintenir l’intégration de leur habitat”, a déclaré Cui Shuhong, chef du département de la protection de la nature et de l’écologie du ministère de l’Écologie et de l’Environnement, cité par la BBC. L’une des principales menaces qui pèsent sur le panda, en plus du braconnage, c’est en effet la disparition et le morcellement des forêts montagneuses qui constituent son habitat.

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) avait déjà retiré le panda géant de la liste des espèces menacées en 2016. La Chine n’avait alors pas suivi. C’est désormais chose faite.

"La Chine a établi un système de réserves naturelles relativement complet", a poursuivi Cui Shuhong. "De vastes zones d’écosystèmes naturels ont été systématiquement et complètement protégées, et les habitats de la faune sauvage ont été efficacement améliorés."

WWF invite à poursuivre les efforts

“L’avenir du panda géant est plus sûr” se réjouit le WWF (Fonds Mondial pour la Nature), dont le panda est le symbole, et qui travaille depuis plus de 40 ans à la défense de cet animal.

L’ONG appelle pourtant à poursuivre les efforts. Elle rappelle qu’une espèce vulnérable présente toujours un risque élevé d’extinction. “Nous devons rester vigilants, précise-t-elle dans un communiqué, quant aux impacts actuels et futurs du changement climatique sur les pandas géants et leur habitat forestier montagneux.” Le réchauffement climatique devrait en effet avoir un impact important sur leur principale source de nourriture, le bambou.