Pour l'OCDE, il faut en faire davantage pour soutenir la scolarité des enfants d'origine modeste

L'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) a appelé mardi les autorités publiques à en faire davantage pour aider les enfants issus de milieux défavorisés à bien se scolariser, et ce de préférence dès le plus jeune âge.

Les discriminations sociales ont en effet bien souvent des conséquences sur le parcours scolaire, et puis professionnel, ressort-il d'une vaste étude publiée mardi. Les enfants issus de milieux défavorisés n'ont en effet bien souvent qu'une opportunité de gravir l'échelle sociale, et cette opportunité, c'est de disposer d'un bon bagage scolaire.

"C'est de notoriété publique, le code postal de quelqu'un suffit dans de nombreux pays à prédire la qualité de l'enseignement dont les jeunes y bénéficient", souligne Andreas Schleicher, directeur pour l'enseignement auprès de l'OCDE. "Il est particulièrement décevant de voir combien peu de progrès sont enregistrés pour offrir des chances égales de réussite à tous les enfants".

L'étude montre qu'aucun pays ne parvient à supprimer totalement les liens entre origines sociales et réussite scolaire. Néanmoins, certains d'entre eux réussissent à réduire cette corrélation, ce qui montre que les autres pourraient en faire davantage s'ils le voulaient.

Pour l'OCDE, pour réduire ces inégalités, il incombe aux autorités publiques de soutenir les familles précarisées pour permettre l'accès précoce de leurs enfants à l'école, mais aussi d'éviter la constitution d'écoles ghettos qui concentrent tous les enfants issus de milieux modestes ou défavorisés.