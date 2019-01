"Pour financer la transition écologique, on pourrait s'intéresser à l'évasion fiscale"

A la veille d’une nouvelle marche pour le climat, qui se tiendra ce dimanche après-midi à Bruxelles, Félicien Bogaerts était l’invité du journal de 13h sur La Une. Le jeune homme a lancé en 2017 la page Facebook « Le biais vert » où il défend la cause climatique. Dans sa dernière vidéo, intitulée « générations sacrifiées » (à voir ci-dessous), il dénonce l’inaction des dirigeants du monde entier face au réchauffement de la planète.

Félicien Bogaerts était dans la rue avec les élèves qui ont séché les cours en scandant « on est plus chauds que le climat ». Et c’est bien sur la jeunesse qu’il faut mise, selon lui, pour remporter la bataille. « On se rend compte que c’est sur les épaules de notre génération que repose le plus grand challenge de l’aventure humaine. Depuis que l’homme est sur terre il n’a jamais dû se battre pour conserver l’ensemble de son espèce. » Pour celui qui présentera bientôt une émissions sur La Trois, les manifestants qui descendent dans la rue tous les jeudis depuis quelques semaines sont « un exemple pour l’Europe entière et […] pour le monde entier ».

Il n’empêche, l’auteur du « Biais vert » reconnaît qu’il n’est pas simple de faire passer un message écologiste alors que « la banquise ne fond pas dans le centre de Bruxelles ». D’ailleurs, n’y a-t-il pas une forme de paradoxe dans le discours des ados qui militent pour le climat, tout en partant en vacances en avion et en envoyant des messages sur leurs smartphones ? « On est d’autant plus pertinent pour en parler parce qu’on est nés au cœur du cancer qu’on dénonce actuellement », répond Félicien Bogaerts.

"Changer les règles et les priorités"

Quant à savoir si les élus ont un rôle à jouer, le jeune homme est plus critique. « Ce sont des machines à langage. Je vois très mal Marie-Christine Marghem (la ministre fédérale en charge de l’Environnement et du Développement durable, NDLR) nous dire aujourd’hui : "Non, je trouve que ces jeunes sont à côté de la plaque". Il vaut mieux pour sa communication qu’elle dise que c'est elle qui est à côté de la plaque. C’est ce qu’elle a fait sur nos antennes. »

Par ailleurs, « il n’est pas question que l’écologie soit au détriment des personnes qui essayent de joindre les deux bouts ». Dans ce contexte, conclut-il : « Je pense que c’est le rôle de ceux qui tracent les lignes de la société […] de changer les règles et les priorités. Pour financer cette transition écologique […] on pourrait s’intéresser à l’évasion fiscale. »