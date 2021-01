Pour contrer les variants du coronavirus, faudra-t-il abandonner les masques en tissu et les remplacer par les FFP ?

Les variants du coronavirus risquent de bousculer nos habitudes prophylactiques. Exemple avec le port du masque. Le masque en tissu serait une barrière moins efficace pour contrer ces nouvelles souches, dont la charge virale est plus importante. Une personne contaminée par une de ces variantes est beaucoup plus contagieuse. Du coup, place aux modèles FFP, estiment plusieurs experts.

En Allemagne et en Autriche, des mesures concrètes ont été prises. En Bavière par exemple, les masques FFP2 deviennent obligatoires dans les transports en commun et dans les commerces. Le masque FFP2, c’est un modèle habituellement utilisé par les professionnels de la santé en contact avec des malades du Covid-19. Il offre une protection plus importante que le masque chirurgical, classique. On estime son pouvoir filtrant à 95%.

Ne plus utiliser les masques en tissu

En France, selon la Voix du Nord, le Haut conseil de santé publique (HCSP) réuni dimanche soir recommanderait "de ne plus utiliser les masques en tissu aux normes AFNOR avec l’apparition des variants anglais, sud-africain et brésilien du Covid-19. Et ce dès l’âge de 6 ans." "Oui aux masques chirurgicaux et de catégorie 1 et non aux masques artisanaux et en tissu lavables aux normes Afnor", ajoute le quotidien, Afnor étant l’organe de certification officiel français. Les masques en tissu, c’est, selon le journal, une protection estimée à 70% alors que les catégories 1 (chirurgicaux) offrent une protection qui monte déjà à 90%.

Chez nous, le débat est désormais sur la place publique. Le Collège de médecine générale (CMG), cité par Medi-Sphère, hebdomadaire médical, estime que "les moyens de protection actuels sont probablement insuffisants." Exemple en Grande-Bretagne où "44.000 membres du service de santé britannique malades du Covid" sont "inaptes à travailler malgré les procédures de protection individuelle en cours ". Des voix s’élèveraient au sein du Collège "pour préconiser le port de masques FFP3 pour les soignants".

FFP3, la protection ultime

Le masque FFP3, c’est la protection ultime, c’est le plus filtrant des FFP. Il offre une protection qui monte à 98%. Il protège du coronavirus mais pas que : amiante, silice, gaz, oxydes d’azote, monoxyde de carbone… Le masque chirurgical simple, lui, permet d’éviter de projeter des gouttelettes émises par celui qui porte le masque. A l’inverse, il ne protège pas contre l’inhalation gouttelettes en suspension dans l’air.