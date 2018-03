Pour Christian De Valkeneer, l'Afsca aurait pu prendre des mesures malgré l'enquête en cours

Invité de Soir Première ce lundi, le procureur général de la Cour d'appel de Liège, Christian De Valkeneer, affirme que même s'il y a une instruction judiciaire "les compétences administratives, et notamment les compétences qui sont destinées à protéger le consommateur, et donc à permettre notamment au ministre de fermer des entreprises, de retirer des agréments, d'interdire la circulation de certains produits, ces compétences restent entières".

C'est dans l'article 8 de l’arrêté royal de 2001, précise-t-il. Un article qui détermine les compétences de l’Afsca et "qui permet parfaitement, en cas de danger imminent pour la santé publique, au ministre de prendre une série de mesures. Et c'est clair que là, les agents de l’Afsca ont parfaitement la possibilité d'informer le ministre de ce danger, c'est bien logique, évidemment. Et d'ailleurs ça ne se rencontre pas uniquement en matière de santé publique, également en cas de sécurité publique".

Et de poursuivre : "Imaginez que vous avez un magistrat qui a des éléments dans son dossier qui permettent de penser qu'il y a un danger imminent pour la sécurité publique et on ne pourrait pas transmettre ces informations au bourgmestre, aux autorités administratives pour leur permettre de prendre des mesures ? Donc, l'Arrêté royal de 2001 permet parfaitement à l’Afsca de prendre des mesures, sans devoir demander l'autorisation du juge d'instruction ou du procureur du roi".

"Une méconnaissance de l'Afsca des règles juridiques"

Évidemment, précise-t-il, "dans un bon esprit de concertation" et de "dialogue", mieux vaut toujours passer un coup de fil au magistrat pour expliquer la situation. "Et je n'imagine pas qu'il y ait un magistrat en Belgique qui puisse dire : "Et bien, non, malgré le fait que vous me dites qu'il y a des éléments très précis qui pourraient porter atteinte à la sécurité alimentaire, vous ne pouvez pas les communiquer au ministre'. Donc ça c'est tout à fait absurde !". D'ailleurs, "l'arrêté royal permet également de transmettre des copies de pièces au ministre de tutelle".

Autrement dit, Christian De Valkeneer pense "qu’il y a un peu, peut-être, dans le chef de l’Afsca une méconnaissance des règles juridiques. Il y a peut-être un travail de formation de ces agences sur le plan juridique pour, peut-être, mieux les encadrer sur le plan juridique. Et une deuxième chose, lorsqu'on parle du juge d'instruction, qui, lui, est-ce qu’il doit alerter s’il y a un risque pour la santé publique ? C’est effectivement le cas ! C'est l'article 56 du Code d'instruction criminelle qui dit que le juge d'instruction doit informer le procureur du roi et le procureur fédéral si dans le cadre de ses instructions il constate soit un danger pour la sécurité publique soit pour la santé publique. Donc on est vraiment dans ce cas-là. Donc la loi est bien faite, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit toujours bien comprise par tous les acteurs dans cette matière".

Pourquoi le parquet a-t-il dû donner son feu vert pour transmettre le rapport de l'Afsca?

A la question de savoir pourquoi le parquet devait donner son feu vert à la transmission du rapport de l'Afsca vers les parlementaires, il répond que c'était pour éviter que les poursuites puissent être considérées comme nulles et pour vérifier "qu'il n'y ait pas de fautes de procédure".

"Il faut bien distinguer deux choses : il y a un rapport et il y a 4500 annexes qui ont été jointes à ce rapport. Et nous voulions nous assurer, puisqu’en fait l’Afsca, c'est un statut évidemment un peu particulier, mais qui n'est pas propre à l’Afsca. Il y a bien d'autres services qui ont ce type de statut, à la fois des compétences administratives, et elles font des contrôles administratifs, et pour ça relèvent de l'autorité de son ministre de tutelle ; mais également des compétences judiciaires. Et nous voulions nous assurer que dans ces 4500 pièces ne figurent pas des pièces qui appartiennent à des dossiers judiciaires, et que ces pièces soient diffusées au Parlement, et que les personnes qui sont mises en cause dans ces dossiers judiciaires puissent nous dire, nous faire le reproche, qu'il y a une violation du secret de l'instruction ou de l'information et une atteinte à la présomption d'innocence en telle sorte qu’elles pourraient considérer que les poursuites sont nulles et plaider que l'unité des poursuites et la Cour de cassation a quand même une jurisprudence qui est relativement stricte par rapport au respect du principe de la présomption d'innocence. Et nous voulions nous assurer, en tout cas, qu'il n'ait pas de fautes de procédure, en tout cas, qu'il ne puisse pas y avoir un reproche de faute de procédure. Ce travail a été accompli ce matin donc par plusieurs magistrats, j'ai même été personnellement sur place. Et donc il y a une pièce, nous estimions qu'effectivement ça pouvait poser problème, ça n'a rien de dramatique, en tout cas, comme pièce. Ce n'est pas de grands secrets dans cette pièce, mais qui pouvait, en tout cas, porter atteinte au secret de l'instruction, et surtout à la présomption d'innocence. Et nous avons indiqué que nous ne souhaitons pas accepter qu'elle soit transmise au Parlement".