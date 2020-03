Pour ceux qui doutent encore, les stocks des supermarchés sont toujours aussi pleins

Le message a beau être répété, il ne semble toujours pas bien passé. En témoignent, les nombreuses files devant les supermarchés et magasins d’alimentation ce matin . Un grand groupe de magasins nous a une nouvelle fois ouvert les portes de ses stocks, et pas de doute, il y en aura pour tout le monde.

L’entrepôt est situé à Asse dans le Brabant Flamand et fait rien moins que 50.000 m² (on vous laisse convertir en terrain de foot). Depuis plusieurs jours, les 400 employés de ce centre de distribution travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à la panique et au pic de volumes consommés dans les magasins. Alain Tchantchou est préparateur de commande, et clairement, il a plus de travail qu’avant : "Pour l’instant c’est non-stop. Nous sommes obligés de redoubler les efforts pour approvisionner les magasins. Il y a même plus de stock qu’avant et donc plus de travail pour nous."

800 camions par jour

Depuis une semaine, les horaires ont changé, avec non plus deux mais trois shifts pour le personnel qui réceptionne et charge les camions. 800 camions qui ensuite parcourent la Belgique entière pour approvisionner les magasins et donc remplir les rayons.

Bref, si les rayons se vident, ce n’est pas vraiment parce que les produits manquent, c’est plutôt parce que les clients achètent beaucoup plus que d’habitude (inutilement vous l’aurez compris) et donc qu’il faut plus de réassorts que d’habitude.

Evidemment la situation est exceptionnelle, suscite des émotions particulières et parfois un sentiment de panique qui semble-t-il pousse certains à faire des stocks. Les pâtes, les œufs, la farine ou encore le papier WC font partie des produits dont les clients semblent le plus friands en ce moment. Si pendant une courte période vous n’en voyez plus de vos rayons, un camion viendra rapidement en livrer de nouveau. Bref, pas de panique, d’autant que les magasins d’alimentation ne ferment pas et que le déplacement vers ces mêmes magasins reste autorisé pendant la période de confinement.

Enfin, n’oubliez pas que ce que vous avez acheté en surplus, vous devrez bien le consommer un jour ou l’autre… Des pâtes matin midi et soir, ce n’est peut-être pas la perspective la plus réjouissante qui soit.