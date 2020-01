Positif, ce Brexit ? Au bureau londonien de Wallonie Belgique Tourisme, on y croit

C’est un petit morceau de Belgique, coincé entre les hauts immeubles de Canary Wharf, le quartier des affaires de l’est de Londres, et la célèbre O2 Arena. Une fusée de Tintin gonflable, des Schtroumpfs, des allusions à Magritte aux quatre coins de la pièce : voici le bureau de Wallonie Belgique Tourisme. Sa mission : "Essayer d’encourager les Britanniques et les Irlandais à venir chez nous", sourit Philippe Marée. Ce Belge installé à Londres depuis 26 ans connaît bien le sujet. Voilà plus de 20 ans qu’il fait la promotion du tourisme en Belgique dans la capitale britannique. Sa carrière, il l’a commencée à une époque où Wallonie, Flandre et Bruxelles unissaient leurs forces pour attirer les touristes sur notre territoire. Au tournant des années 2000, les Régions séparent leurs bureaux. Si la Flandre peut continuer à jouer sur du velours, forte de longues années de promotion de ses destinations, la Wallonie a du pain sur la planche. "Quand on s’est séparés, on s’est rendu compte que la Flandre était beaucoup plus connue sur le marché britannique que la Wallonie. Les Britanniques, quand on leur disait Namur, Mons, ils connaissaient très peu. C’était principalement Ostende, la côte belge, Bruges Ypres, et Bruxelles", détaille Philippe Marée.

Le tourisme mémoriel fait bouger les Britanniques Pourtant, poursuit ce spécialiste du tourisme, nos régions ont des atouts à revendre. Randonnées, tourisme mémoriel, sports moteurs, golf… Autant d’activités qui plaisent aux Britanniques et sur lesquels Wallonie Belgique Tourisme essaye de capitaliser. "Le tourisme mémoriel fait bouger les Britanniques. Ça commence depuis leur plus jeune âge avec les tour-opérateurs scolaires qui emmènent des écoles avec les profs d’histoire sur différents champs de bataille. Puis ça continue en grandissant, eux-mêmes emmènent leurs enfants." Et chaque année amène son lot de commémorations. Après le centenaire de 14-18, voici les 80 ans de l’offensive de mai 40 qui se profile à l’horizon. "C’est une thématique porteuse pour nous qui nous permet de couvrir tout le territoire", explique Philippe Marée qui évoque au passage "les forts de la région de Liège et des choses moins connues comme la première bagarre de chars entre Français et Allemands du côté d’Hannut".

Philippe Marée, manager du bureau londonien de Wallonie-Belgique Tourisme. - © Am.C. Promo tous azimuts Pour séduire le public d’Outre-Manche, Wallonie Belgique Tourisme mise sur la communication tous azimuts. Salons pour professionnels du voyage organisé, messages ciblés sur les réseaux sociaux, contact avec des blogueurs, partenariats dans la presse… Sur place, ils sont deux Belges à travailler au quotidien là-dessus. Sur son bureau, Philippe Marée empile les publications. Un magazine spécialisé dans l’histoire de la seconde guerre mondiale, un autre pour les amateurs de belles voitures, un troisième pour les fans de golf. A chaque fois, une invitation à visiter la Wallonie est glissée ici ou là sous forme de simple publicité ou de dossier de plusieurs pages.

Golf, sports moteur, vélo... la Wallonie a des atouts à revendre. - © Am.C.

Impact positif du Brexit ? Si le Brexit a généré une vague d’incertitude, les Britanniques semblent prêts à tourner la page. C’est en tout cas l’avis du manager du bureau londonien de Wallonie Belgique Tourisme. "Le Brexit n’est plus au goût du jour. On n’en parle presque plus alors qu’avant c’était constamment. Ça a impacté beaucoup de gens. Maintenant qu’on a tourné la page, on souffle et on essaye de dépasser cette division qui se créait dans les opinions." En d’autres termes, cette date "officielle" de sortie de l’union fixée au 31 janvier a des airs de nouveau départ. Avec un impact positif pour le tourisme wallon ? Quelque 98.000 touristes britanniques sont passés par la Wallonie en 2018. Les chiffres 2019 ne sont pas encore complets, mais ils sont en augmentation pour la première moitié de l’année. Dans ce contexte, Philippe Marée reste confiant. "On a toujours des produits à présenter, une destination toujours aussi proche, facile d’accès, accueillante et des produits pour satisfaire presque tous les goûts", conclut-il.