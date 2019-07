Portugal: les pompiers espèrent venir à bout des incendies

Un pompier lutte contre un incendie, le 22 juillet 2019 à Casais de Sao Bento, dans le centre du Portugal - © PATRICIA DE MELO MOREIRA

Portugal : 1400 pompiers contre le feu - JT 19h30 - 21/07/2019 Au Portugal, on parle aussi de chaleur. Mais il faut, en plus, y ajouter une certaine sécheresse. Ce mélange-là provoque actuellement d'importants feux de forêt dans le centre du pays. 1400 pompiers sont mobilisés. Ils ont déjà reçu le renfort de l'armée pour lutter contre les flammes. Et on a appris, cet après-midi, qu'un homme de 55 ans a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir allumé un feu en forêt et c'est donc considéré comme un acte criminel.