Portugal: fin de la grève des transporteurs de carburant

Les chauffeurs de camions-citernes portugais, dont la grève a entraîné des pénuries de carburant dans le pays depuis le début de la semaine, ont mis fin à leur mouvement dimanche soir, a annoncé un syndicat.

"Etant donné que toutes les conditions sont désormais réunies pour négocier, nous avons décidé de mettre fin à la grève", a déclaré aux médias Pedro Pardal Henriques, porte-parole du Syndicat national des transporteurs de matières dangereuses (SNMMP).

De nouvelles grèves ne sont pas exclues

"Une réunion est prévue mardi et il n'est pas exclu que de nouvelles grèves soient convoquées si l'Antram (le syndicat des patrons du secteur) adopte une attitude intransigeante" lors des négociations, a précisé le président du SNMMP Francisco Sao Bento.

Les chauffeurs de camions-citernes réclament des hausses de salaire pour les prochaines années et la reconnaissance d'un statut particulier en raison des risques auxquels ils sont exposés.

Le syndicat indépendant des transporteurs de marchandises (SIMM), l'autre syndicat ayant appelé à cette grève, avait déjà décidé de l'arrêter vendredi pour entamer des négociations avec l'Antram.

Des chauffeurs réquisitionnés

Cette grève a provoqué des pénuries, ce qui a obligé le gouvernement portugais à réquisitionner des chauffeurs pour faire respecter un service minimum de ravitaillement dès le premier jour du mouvement initié lundi.

Le gouvernement a aussi fait appel à une partie des 500 policiers, gendarmes et militaires préalablement formés à conduire des camions-citernes, pour remplacer des grévistes et réapprovisionner en carburant aéroports, ports, services de secours, entreprises de transports en commun et stations-service.

Outre les régions de Lisbonne et Porto, la région de l'Algarve (sud), prisée des touristes portugais et étrangers, a également été très touchée avec de longues files d'attente aux stations-service.