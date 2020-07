Portrait : Théo Laurent, 18 ans, volontaire à la Croix-Rouge mis à l'honneur lors du 21 juillet

À seulement 18 ans, Théo Laurent comptabilise depuis le début de la crise sanitaire plus de 40 jours de travail au poste médical d’orientation de la Croix-Rouge, installé devant les Cliniques Saint-Pierre à Ottignies. Depuis plusieurs mois, ce jeune secouriste volontaire accueille, prend en charge et rassure les personnes venues se faire dépister. Un investissement récompensé. La Défense l’a sélectionné pour le mettre à l’honneur et représenter la jeunesse active durant la crise de covid-19.

Théo Laurent fait partie de ceux que l’on appelle les "Héros du Covid". Engagé depuis l’âge de 16 ans comme secouriste à la Croix-Rouge, il n’a pas hésité à venir aider ses collègues dès la fermeture de son école durant le confinement : "On installe le matériel dans la tente avant d’accueillir les personnes. On vérifie qu’elles ont les documents nécessaires puis on entre les informations dans les fichiers informatiques. Enfin, on prépare le matériel médical pour que les infirmières et les médecins puissent réaliser les tests de dépistage en toute sécurité. Dès que j’ai du temps libre, je file à la Croix-Rouge et donc je n’ai pas hésité. J’étais un peu angoissé au début mais on est très bien encadré et protégé ". Masqué et revêtu d’une blouse stérile, Théo Laurent travaille minutieusement et dans le calme. Un atout pour son collègue Xavier Hennebert, responsable des ressources humaines à la Croix-Rouge : "Théo est quelqu’un de posé. Et donc il apaise les patients surtout quand il leur manque un document par exemple".

Un engagement salué

Dans l’équipe qui travaille au poste médical d’orientation de la Croix-Rouge à Ottignies, Théo Laurent est le plus jeune des volontaires. "Il a été tout de suite et tout le temps disponible. Il vient presque tous les jours. Cela fait vraiment du bien au moral que des jeunes de son âge s’investissent à la Croix-Rouge et surtout durant cette crise. Il aurait pu rester chez lui à regarder la télé mais ce n’est pas du tout le cas !" précise Xavier Hennbert. "On parle souvent des jeunes en tant que trublions mais Théo, lui, est là. C’est chouette de voir des jeunes impliqués comme lui sur le long terme. En plus, il est aux petits soins pour nous, le personnel soignant" ajoute Corinne Franck, infirmière.

Lors des festivités de la Fête Nationale, Théo Laurent sera mis à l’honneur. Il recevra une charte générationnelle des mains d’un ancien combattant. Il défilera également devant la tribune royale. "J’ai été très honoré d’être choisi par la Défense. J’espère que cela va motiver d’autres jeunes à s’engager à la Croix-Rouge. Je ne vois pas beaucoup de jeunes de mon âge pour l’instant" nous a confié le jeune homme. Théo Laurent a déjà prévu de revenir au poste médical d’orientation au moins jusqu’à la fin des vacances scolaires et le retour à l’école.