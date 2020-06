Marie Cau, première maire transgenre élue de France: "La transidentité ce n'est pas un choix. On choisit de vivre ou de se cacher"

Celle qui fait l’objet de toutes les attentions c’est Marie Cau, 55 ans, élue nouvelle maire du village le 23 mai 2020. "J’ai été très surprise. Nous sommes un petit village et c’est une petite élection, mais au final on intéresse tous les médias du monde entier. On parle de Tilloy-Lez-Marchienne sur toute la planète, c’est incroyable. Je m’attendais à un petit buzz local ou régional, mais pas international. C’est plaisant, car c’est toujours bienveillant, il y a une forme de curiosité et c’est perçu pour beaucoup de personne comme une lueur d’espoir. On peut être maire et LGBT", explique-t-elle assise à son nouveau bureau.

De Nicolas à Marie

Si les médias du monde entier s’intéressent à son histoire, c’est que Marie s’appelait Nicolas auparavant. Née en 1965 à Roubaix, Marie Cau s’habille en fille dès l’âge de 2 ans, mais c’est seulement vers l’âge de 40 ans qu’elle a décidé de franchir le pas et de s’assumer totalement. "La transidentité ce n’est pas un choix. Je n’ai pas choisi un jour d’être comme ça. On l’est depuis sa naissance et après on assume ou on n’assume pas. On se protège, on fait attention, on a une vie discrète, mais en aucun cas c’est un choix. On choisit de vivre ou de se cacher c’est tout. Le choix est là".

Avec cette élection, Marie Cau a fait le choix de ne pas se cacher. Cette mère de trois enfants combine son poste de maire avec une fonction de consultante en organisation et management informatique qu’elle exerce en Belgique. Elle souhaiterait que son cas aide à banaliser la transidentité dans la fonction publique. Et Même si elle n’a pas encore changé d’état civil, elle entend le faire prochainement pour éviter les ennuis administratifs. "En regardant les forums et la presse internationale, j’ai remarqué deux analyses. La première, c’est un non-événement. Les gens se demandent pourquoi on s’intéresse à cela, ça devrait être normal. La deuxième analyse met en avant le caractère exceptionnel de mon élection. Le fait d’être LGBT, d’avoir une vie normale et être élue sur un programme et pas sur la personne. Les deux interprétations se valent, mais de notre point de vue de tillotins, cela aurait dû être un non-événement".