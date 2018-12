Portrait d'Elodie et Sacha, jeunes prodiges de la danse classique

Sacha et Elodie ont tous deux un point commun, ils rêvent de devenir des étoiles. D'ici quelques années, quand vous irez voir "Casse-Noisette" ou encore "Le lac des cygnes" en période de Noël, il y a de grandes chances que vous les aperceviez sur scène.

Depuis de nombreuses années, ils suivent des cours dans une école située à Chapelle lez Herlaimont, "Danse ta vie". Sacha y vient depuis qu'il a 5 ans. Il en a 10 aujourd'hui et s'avère être un des danseurs les plus prometteurs de l'école.

"On repère directement chez l'enfant s'il y a un talent particulier ou pas à sa manière de se tenir, de comprendre et d'appliquer les exercices", explique Marie-Laurence Lionnard, une professeure de danse.

24 heures de danse par semaine

Elodie, elle, a été repérée alors qu'elle n'avait que 4 ou 5 ans. Elle a maintenant 14 ans et se prépare pour le concours international de New York. "C'est important de participer aux concours car si on nous repère ils peuvent nous donner une bourse", explique-t-elle.

Pourtant, ce n'était pas gagné pour autant... "Elodie a contracté une malade à ses deux ans et demi", explique Christelle Hinderyckx, sa maman. "Elle n'était plus du tout autonome et savait uniquement bouger la tête."

Mais avec de la kiné intensive, et de la rééducation, elle a pu se rétablir rapidement et débuter les cours de danse. "De fil en aiguille la passion de la danse s'est révélée."

La danse classique est une discipline très exigeante, qui demande un entrainement intensif. Sacha pratique 12 heures par semaines, Elodie 24 heures, soit deux fois plus. "J'organise mes cours en fonction de mon emploi du temps à la danse", précise-t-elle.