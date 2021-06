Port du voile dans un service public : neutralité inclusive ou exclusive ? Deux méthodes opposées pour un même objectif

Et pourtant, il y a bien des solutions qui sont proposées par les différents partis. Toutes convergent vers un même but affiché : lutter contre les discriminations. Elles misent sur la neutralité, un principe de base en Belgique. Elle implique que notre pays reconnaît et finance plusieurs religions et le courant laïque.

Le hic, c’est que nos représentants n’ont pas la même vision de cette notion : les uns prônent une neutralité "inclusive", les autres une neutralité "exclusive". Quèsaco ? On vous explique.

Accepter l’expression de toutes les confessions

La première vision, soutenue par exemple par Ecolo, certains membres de Groen et certains socialistes, c’est la neutralité inclusive. Dans ce modèle, on estime que pour que l’État soit neutre, il doit accepter l’expression de toutes les confessions tant que la neutralité du service est garantie. Ainsi, il est possible de porter le voile mais aussi un pendentif avec une croix ou une kippa.

C’est le modèle qu’a par exemple choisi la firme Ikea. "C’est un plus d’avoir la culture qui représente nos clients, explique Richard Jimenez, directeur d’Ikea Anderlercht. Et puis, de s’enrichir des horizons des uns et des autres et de leurs origines."