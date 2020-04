Port du masque généralisé: "C'est une arme mais pas la panacée"

Les derniers chiffres de l'épidémie en Belgique confirment le ralentissement de l'augmentation des hospitalisations . Ça ne veut pas dire que ce chiffre ne va plus augmenter, mais moins vite. "C'est une vague qui monte, mais plus lentement, ce n'est plus le tsunami du début", explique Emmanuel Bottieau qui précise: "c'est une augmentation moins forte mais pas encore une stabilisation".

CQFD, Ce Qui Fait Débat, en mode grand entretien : 25 minutes quotidiennes avec un spécialiste, pour vous aider à mieux comprendre/vivre la crise du coronavirus, mais aussi pour vous permettre de poser toutes vos questions (via l'adresse mail cqfdrtbf@rtbf.be). Notre invité, ce mercredi: Emmanuel Bottieau, infectiologue et professeur à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers.

La chloroquine fait toujours débat...

L'antipaludique utilisé pour traiter les patients Covid hospitalisés divise la communauté scientifique. Les travaux du professeur marseillais Didier Raoult, montrant l'efficacité de ce médicament, ont été largement médiatisés. Mais la méthodologie est critiquée par de nombreux spécialistes. Plusieurs nouvelles études ont dès lors été lancées: en France, aux Etats-Unis, à l'échelle européenne mais aussi internationale, via l'OMS. Des essais cliniques sur plus de patients et suivant des protocoles plus strictes, dont les premiers résultats sont attendus dans les prochaines semaines.

Il faut préciser que la prise de chloroquine n'est pas sans effets secondaires, notamment cardiaques. A ce stade, nos autorités sanitaires ne veulent pas gaspiller les stocks pour des traitements préventifs. Le médicament est donc réservé aux patients chroniques qui en ont besoin et aux hôpitaux traitant les patients Covid.

"Il est trop tôt pour administrer le médicament aux patients en ambulatoire, soit ceux qui ne vont pas à l'hôpital, ou préventivement, car on n'a pas assez d'information sur l'efficacité clinique", commente l'infectiologue qui ajoute que la balance bénéfices-risques de la chloroquine n'en reste pas moins positive pour les patients les plus sévères. "Mais avant de la donner à grande échelle, il faut s'assurer de son efficacité, et la seule manière de le faire est de passer par des études randomisées: on donne le médicament à un groupe de patients, un placebo à un autre, et on compare l'efficacité clinique après quelques semaines".

...En attentant un vaccin

"Ça avance aussi à ce niveau", poursuit Emmanuel Bottieau, "une fois trouvé l'antigène responsable de la maladie, il faut encore le tester sur un petit nombre de patients, mesurer si les anticorps produits sont vraiment neutralisant, éliminant la maladie. Il faut ensuite voir si avec ce vaccin, moins de gens tombent malades. Tout cela, ce sont des étapes qui prennent du temps, des mois. Je pense que nous n'aurons pas de vaccin avant l'an prochain".

