Port du masque : et si cela améliorait notre communication avec les autres ?

Depuis plus de 6 mois, "vivons heureux, vivons masqués" est devenu un slogan mondial. Avec ces accessoires nouveaux sur nos visages, des milliers de moitiés de visages se sont effacées. Mais alors que la bouche est le principal moyen de communiquer avec les autres, les masques nous empêchent-ils vraiment de communiquer avec les autres ? Si on arrête de voir le verre à moitié vide, il se pourrait même que le masque permette d’accroître notre capacité à partager nos émotions.

Interrogée par CNews, Marie-Nathalie Jauffret, sémiologue et chercheuse en communication confirment que "plus de 80% du message" passe par le langage corporel. Le visage est partie intégrante de notre corps et sans doute la partie où se posent le plus rapidement les regards lorsqu’on cherche à discerner les émotions de la personne en face de nous. "Comme la bouche est cachée et qu’une série de muscles activés par les émotions provoquent des expressions faciales, cela altère une partie de notre communication", observe Olivier Klein, professeur à la Faculté des sciences psychologiques et de l’éducation de l’ULB.

Le visage seul ne suffit pas non plus

Selon le chercheur, une série d’indices sont disponibles pour détecter les émotions, avec ou sans masque. "C’est réducteur de penser que les émotions sont transmises seulement par le bas du visage", ajoute-t-il. Un signe de la main, une posture "bras croisés", une voix qui devient plus grave, … Ces signes sont autant d’éléments qui permettent de comprendre comment se sent notre interlocuteur, ce qu’il cherche à nous dire exactement et quelle est son intention.

Le professeur de l’ULB fait un pas supplémentaire. Selon lui, observer le visage seul peut aussi biaiser notre perception des sentiments d’autrui. "Par exemple, lors de matchs de foot, quand les supporters crient de joie car leur équipe a marqué un but décisif. Leur visage peut parfois paraître dur, "énervé", lorsqu’ils crient. Pourtant quand on analyse l’attitude corporelle globale, on se rend compte que c’est bel et bien de la joie", explique-t-il. Cet exemple montre que se focaliser sur le visage de quelqu’un génère parfois une mauvaise identification de ses émotions.