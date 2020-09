Port du masque à l'école: faut-il assouplir les règles?

Faut-il assouplir le port du masque à l'école? Il faut carrément le supprimer, selon une lettre ouverte signée par 70 médecins flamands qui pointent une menace sérieuse pour le développement de l'enfant. Entre sécurité sanitaire et réalités du terrain... Pour en débattre sur le plateau de CQFD: Gauthier Desuter, laryngologue et Pierre Smeesters, chef du service pédiatrie à l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola à Bruxelles.

Scolarisation maximale, risque minimal

Pierre Smeesters reconnaît que le port du masque toute la journée est désagréable: "mais ça résulte d'un équilibre entre une envie de scolariser un maximum et un risque qu'on veut aussi limiter au maximum [...] Le masque est un mal nécessaire à l'approche de l'automne. Par rapport aux adolescents, le port du masque généralisé est bien une mesure de précaution parmi d'autres. On s'est beaucoup concentré sur le masque, mais il y a une série d'autres choses. Et quand on compare au niveau européen, on est dans une moyenne", assure le pédiatre.

Gauthier Desuter assure lui avoir vu ses consultations augmenter depuis la rentrée: "je parle ici des enseignants, pour lesquels les problèmes de voix constituent déjà une maladie professionnelle, avec un pourcentage de "rescapés de la voix", auxquels on va ajouter un obstacle supplémentaire à la pratique. Je ne parle pas des aspects de langage non verbal mais en termes de dynamique vocale. Cette barrière du masque va entraîner de l'absentéisme. Si le but est de réinitialiser l'école, il va falloir préserver cette catégorie professionnelle pour qu'elle puisse continuer à donner cours dans des conditions vocales accepables", estime le laryngologue.