Port d’Anvers : pas de paralysie des marchandises mais des saisies de drogue en hausse

En observant globalement les activités du port, cela ressemble toujours à une véritable fourmilière. Mais en s’y intéressant de plus près, on découvre une mécanique extrêmement bien rodée. Chaque heure, une grue des docks du port d’Anvers manipule jusqu’à 40 containers ; une cadence très peu ralentie par la présence du coronavirus. Pourtant, Rob Harisson, le directeur général de DP World, (l’un des opérateurs présents sur le site de 13000 hectares), s’attendait à pire : " La crise a eu un impact de l’ordre de 10% sur nos activités, mais nous nous attendions à 25% et ce n’est pas arrivé ".

Si l’ombre du virus plane toujours sur les docks et provoque des adaptations, le scénario catastrophe redouté par Anvers et l’Europe n’a pas eu lieu. Le port a su limiter les pertes causées par le coronavirus. L’activité économique du port est d’une importance capitale pour notre continent. L’an dernier, 235 millions de tonnes de marchandises, soit, la majeure partie des produits que nous consommons, ont transité par cette plateforme.

Le port travaille avec des pays du monde entier : une chance dans cette crise

Car si la Chine a été la première touchée par le virus avec des conséquences considérables sur ses activités, le port d’Anvers travaille aussi avec des nombreuses régions du monde entier : "Ce qui joue en notre faveur, c’est qu’on ne fait pas du commerce uniquement avec les Chine. Il y a aussi l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Afrique ou le Moyen Orient. Quand la situation était difficile en Chine on travaillait tout de même avec les autres. Aujourd’hui la situation sanitaire s’aggrave en Amérique du Nord et aussi en Amérique du Sud, et dans le même temps le commerce s’améliore en Chine ", explique Rob Harisson.

Une sécurité maximale pour l’accueil des équipages qui a porté ses fruits

Si nous n’avons globalement manqué de rien dans nos habitudes de consommation, c’est grâce au fait que les bateaux ont pu continuer leurs voyages. Les semaines passées en mer font en sorte que le covid-19 ne résiste pas sur les marchandises dans les containers. Mais pour déplacer ces mastodontes, l’humain reste indispensable. Une cellule de crise a donc été créée à Anvers pour pouvoir accueillir les équipages en toute sécurité. Et ça fonctionne plutôt bien car ce système n’a révélé jusqu’à présent, qu’un seul cas positif. Mais les règles sanitaires très strictes imposées sur les bateaux ont aussi joué un rôle très important : "On s’est rendus compte que les mesures de sécurité prises sur les navires étaient plus importantes que les nôtres. Il est évident que naviguer avec le covid-19 est absolument à éviter". Car la prise en charge des malades est totalement différente en mer : " D’ailleurs les équipages craignent davantage d’être contaminés par les personnes qui sont à terre", explique Paul Wauters, capitaine de port à Anvers.

Une cellule de crise avant la crise

Alertés dès les premiers signes d’épidémie en Chine et après avoir eu des contacts en janvier avec des navires chinois, le port d’Anvers a immédiatement décidé de créer une cellule de crise pour mettre déjà en place des mesures de prévention: " On s’est dit que le virus pourrait bien arriver chez nous; on savait qu’on allait avoir des problèmes ", explique Paul Wauters.

60% du total des saisies de drogue effectuées durant le confinement

Mais c’est dans le service des douanes que la crise du coronavirus a eu le plus d’impact. Les chiens renifleurs, chargés de détecter la présence de drogue dans les containers, ont localisé davantage de drogue que d’habitude durant cette période. Depuis le début de 2020, 18 tonnes de cocaïne ont été saisies, dont 60% durant la période de quarantaine. Un record si l’on compare aux autres années à la même période. L’administrateur général des douanes et accises Kristian Vanderwaeren, explique les deux raisons principales de ce phénomène : "La mafia veut exporter sa nouvelle récolte vers l’Europe, mais elle craint que le trafic de containers en provenance d’Amérique du Sud diminue à cause de la pandémie. Elle y met donc davantage de marchandises. Par ailleurs, ils espèrent que les contrôles soient moins sévères en cette période de crise, mais c’est tout le contraire car nous avons renforcé les équipes antidrogue du port d’Anvers".

La crainte d’une crise économique " post coronavirus "

Si ce commerce illégal profite à une économie parallèle, l’activité officielle du port représente 5% de notre produit national brut, soit une valeur ajoutée de 21 milliards d’euros. Au port d’Anvers, on redoute à présent "l’après coronavirus", et la crise économique qui pourrait en découler. " Si des entreprises tombent en faillite, on va moins produire, et par conséquent si le chômage augmente, ça aura forcément un impact sur la confiance du consommateur. S’il y a un malaise économique, on le ressentira directement au port d’Anvers ", explique le directeur général, Jacques Vandermeiren.