"Pont" de la Toussaint : qu'est-ce qui est fermé vendredi?

Le pont que feront de nombreux Belges entre ce jeudi de la Toussaint et le week-end n'aura pas beaucoup d'effets : les banques et bureaux de poste seront ouverts, et seules quelques modifications sont à prévoir du côté des transports en commun.

Par rapport à un jour "normal", la SNCB ne supprimera vendredi que quelques trains, principalement en heure de pointe.

A la Stib et au TEC, l'horaire de vacances scolaires sera d'application comme durant le reste de la semaine.

La journée sera également normale pour bpost. Enfin, côté bancaire, il ne s'agit pas non plus d'un jour particulier, même si quelques agences pourraient rester fermées, précise la fédération sectorielle Febelfin.

Concernant les administrations communales, il n'y a pas de règle. Les associations des villes et communes recommandent dès lors aux citoyens de se renseigner via le site de leur localité.