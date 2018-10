Pompiste, un métier à risque? Beaucoup de gérants sont armés

La nuit du 4 octobre dernier, le gérant d'une station service de Comblain-au-Pont a ouvert le feu et abattu un cambrioleur. L'homme a été inculpé de meurtre. La justice doute qu'il s'agit d'un cas de légitime défense. Pourtant, la contexte interroge. Pourquoi avoir ouvert le feu à plusieurs reprises? La réponse se trouve peut-être dans le stress que provoque ce métier souvent exposé à la criminalité. Car la criminalité tourne autour des pompes à essence dans le pays. Plusieurs milliers de faits sont constatés chaque année. De la statistique aux situations personnelles vécues, cette donne finit par avoir des conséquences. Marina Romani tient une station à Sauvenière à quelques kilomètres de Gembloux. A priori, une zone calme et pourtant, en 6 ans à peine, elle a connu deux tentatives de vols en pleine nuit alors qu'elle dormait sur place: "Je me suis retrouvée dans le magasin face à eux, encagoulés, avec l’alarme et mon berger allemand. Ils sont partis dès qu’ils ont vu la lumière. Ils étaient proches de rentrer mais n’ont pas eu le temps".

Les caméras pullulent sur les stations. Mais cela ne suffit pas à rassurer les travailleurs. Surtout la nuit. - © Tous droits réservés

Rien n'a été emporté sauf sa sérénité Les voleurs ont pris la fuite mais on emporté au passage la sérénité de la gérante. Depuis, Marina a du mal à trouver le sommeil. Elle dort dans l'habitation attenante mais seulement d'un œil: "Je suis toujours sur le qui-vive. Le moindre bruit, je vais voir à la fenêtre. Chaque nuit à 4h, l'heure des deux tentatives, je me réveille. Mon employeur a envoyé un psychologue pour m'aider mais dès que je me retrouve seule, ça ne change rien évidemment". Alors Marina, sans s'avancer sur les véritables raisons qui ont poussé le pompiste de Comblain-au-Pont à tirer à plusieurs reprises vers les braqueurs, comprend, par empathie, son geste: "Il n’a pas eu de chance dans ses agissements peut-être mais je peux comprendre… finalement… on est vraiment très perturbé quand on a des visites de ce genre…". Faits criminels liés aux stations service

Infogram

Cibles privilégiées Beaucoup de pompistes ou de gérants de station se disent armés: "C'est un secret de polichinelle, explique un pompiste préférant rester anonyme. Moi j'en ai une, mais c'est très répandu... il faut bien que nous nous défendions. Nous sommes seul souvent et évidemment la nuit". Des armes à feu déclarées, des battes de baseball ou un chien comme Marina. Ce sentiment d'insécurité est compréhensible. Les stations services, par leur nature même, attire les criminels: "Des shops parfois ouverts 24 heures sur 24, forcément une accessibilité maximale pour attirer les clients mais donc aussi faciliter les fuite des voleurs... des produits comme du tabac ou de l'alcool facile à revendre... Les stations sont des candidates idéales", selon Olivier Neyrinck, directeur technique à Brafco, la fédération belge des négociants en combustibles et carburants Alors, les stations, de plus en plus dépendantes de gros groupes pétroliers, investissent dans la sécurité. Les caméras de surveillance se multiplient, de nombreuses stations utilisent un vitrage par balle à partir d'une certaine heure pour protéger le travailleur "qui reste évidemment le plus important, la marchandise ça se remplace". D'ailleurs la criminalité diminue dans et autour des stations service, les chiffres le prouvent. Près de 600 faits criminels annuels en moins ont été décomptés par la police fédérale depuis deux ans. Mais même filmés, même protégés par une glace, ces milliers de faits, subis, parfois plusieurs fois sur une même année par certains travailleurs ne cessent de laisser des traces, si pas physiques, au moins psychologiques. Pas de quoi justifier le geste du pompiste de Comblain-au-Pont. Mais peut-être l'expliquer, en partie.

