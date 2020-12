Pompéi : découverte d'un thermopolium, comptoir vendant des plats chauds à emporter

Vue du thermopolium récemment découvert - © LUIGI SPINA - AFP / POMPEI PRESS OFFICE

Italie : découverte d un thermopolium à Pompéi - 27/12/2020 Les archéologues découvrent régulièrement de nouveaux vestiges sur le site de Pompéi, près de Naples en Campanie. Ces objets bien conservés grâce à la cebdre volcanique produite lors de l'éruption du Vésuve en 79 après JC permettent de mieux connaître la vie quotidienne des Romains de l'Antiquité. C'est un "thermopolium" (du grec "thermos" qui signifie chaud, et "pôléô" qui signifie vendre) qui a été récemment découvert. Il s'agit d'un comptoir qui proposait des plats chauds à emporter, une habitude très populaire dans le monde romain. Ce thermopolium est dans un état de conservation exceptionnel : le comptoir était orné de plusieurs fresques peintes dans des couleurs vives. L'une d'entre elles représente une Néréide (nymphe marine) sur un cheval, sur d'autres on peut voir des animaux tels que des volailles. Ces fresques indiquaient au client quels plats étaient proposés. Les archéologues ont retrouvé dans les creusements de la table des restes de nourriture qui pourront apporter de précieuses informations sur les habitudes alimentaires à Pompéi. Un fragment d'os de canard, des restes de porc, de chèvre, de poisson et d'escargots ont été récupérés dans les pots en terre cuite. Plusieurs ingrédients étaient cuisinés ensemble, un peu comme une paella. Au fond d'une jarre ont été trouvées des fèves pilées, qui servaient à modifier le goût du vin.